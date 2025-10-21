Del Nenuco a las Barriguitas: estos son los juguetes más icónicos de la alicantina Famosa

La provincia de Alicante ha sido, durante décadas, el corazón de la industria juguetera en España. Municipios como Onil, Ibi o Castalla forman parte del conocido 'Valle del Juguete', un enclave donde generaciones enteras han crecido entre moldes, plásticos y sueños en miniatura.

Entre todas las compañías que nacieron en estas tierras, Famosa, -acrónimo de Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A.-, se ha convertido en uno de los nombres más emblemáticos.

Fundada en 1957, la marca surgió de la unión de varias pequeñas empresas locales que decidieron hacer frente al cambio tecnológico del sector con la llegada del plástico. En la actualidad, trabajan en más de 50 países, siendo líderes en España y Portugal.

Un giro clave en 2025

Tal y como adelantaba EL ESPAÑOL de Alicante este martes, la situación de Famosa y su matriz italiana, Giochi Preziosi, ha dado un giro relevante en 2025. Tras años de presión financiera y movimientos estratégicos en el mercado internacional, la juguetera alicantina ha solicitado un preconcurso de acreedores.

Una noticia que marca un punto de inflexión en la historia de una de las firmas más queridas de la industria juguetera española.

Aprovechamos este contexto para repasar los juguetes más icónicos de Famosa, esos que han marcado la infancia de varias generaciones y que aún hoy evocan nostalgia y cariño.

Nancy

Lanzada en 1968, Nancy fue mucho más que una muñeca. Fue un espejo de la moda, los sueños y los cambios de la España de los 70 y los 80.

De mayor tamaño que las muñecas tradicionales, Nancy destacaba por su cabello peinable, su amplia colección de ropa y complementos, y su capacidad para adaptarse a las tendencias.

A día de hoy, sigue siendo un símbolo de la marca y un objeto de colección para muchos nostálgicos. Su esencia permanece intacta: una muñeca elegante, moderna y llena de historia.

Nenuco

Si hay un muñeco que ha representado la ternura y el juego de cuidar, ese es Nenuco. Lanzado en los años 70, este bebé de aspecto realista se convirtió en un compañero inseparable para millones de niños y niñas.

Su éxito se debe a la enorme variedad de modelos y accesorios, -biberones, carritos, cunas, bañeras-, que han permitido a cada generación crear su propio universo de juego. Nenuco es, sin duda, uno de los pilares del catálogo histórico de Famosa.

Barriguitas: pequeñas y adorables

Las Barriguitas aparecieron también en los años 70 y conquistaron los hogares con su inconfundible diseño: muñequitos pequeños, de grandes cabezas y expresión dulce.

A lo largo de las décadas han vivido numerosos relanzamientos, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Sus series temáticas, -escuelas, casas, profesiones o mundos de fantasía-, crearon todo un universo propio dentro de Famosa.

Pinypon

A partir de los años 80, Pinypon revolucionó la forma de jugar con figuras pequeñas. Sus muñequitos intercambiables, con rostros reversibles y piezas combinables, ofrecían infinitas posibilidades creativas.

Con el paso del tiempo, la línea ha evolucionado hacia nuevos diseños y temáticas, pero mantiene su espíritu original: fomentar la imaginación y la personalización del juego.

Feber: diversión

La línea Feber, incorporada más tarde al grupo Famosa, trajo consigo una nueva dimensión del juego: los juguetes de exterior. Coches eléctricos, triciclos, casitas y centros de juego convirtieron los patios y jardines en auténticos parques de aventuras.

Feber sigue siendo un referente en juguetes de movilidad y al aire libre, uniendo tecnología y diversión en cada lanzamiento.

Desde su nacimiento en el Valle del Juguete hasta su expansión internacional, Famosa ha acompañado la historia reciente de España a través de sus productos. Nenuco, Nancy, Barriguitas, Pinypon o Feber no son solo juguetes, sino parte del imaginario colectivo de varias generaciones.