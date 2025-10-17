Richard Gracia, empresario: "Un trabajador que cobre 1.800 euros, debería ahorrar como mínimo 180 € al mes"

Ahorrar no siempre es fácil. Entre la inflación, los gastos fijos y el ritmo de vida actual, a muchas personas les resulta casi imposible guardar parte de su sueldo. Sin embargo, los expertos coinciden en que el ahorro no depende tanto de la cantidad como del hábito.

Siempre puede reservarse una pequeña parte del dinero, aunque sea simbólica, para evitar que un imprevisto nos deje sin recursos.

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el experto en inversión y finanzas personales y CEO de El Método RICO, Richard Gracia, para conocer su visión sobre el ahorro y las claves para hacerlo posible en cualquier situación.

"Sufrimos el ahorro"

Richard Gracia, empresario y experto financiero, arranca la conversación con una afirmación clara: en España, el Día del Ahorro, -que será el próximo 31 de octubre-, "más que celebrarse, lo sufrimos por varias razones".

A su juicio, la principal causa es la falta de cultura del ahorro, un concepto "bastante denostado" en el país. Explica que el ahorro tiene una imagen muy negativa, asociada al sacrificio y a la renuncia, en lugar de verse como una forma de "pagarse a mi yo del futuro".

A esa barrera cultural se suma una realidad económica evidente, y es que la inflación y la precariedad han reducido la capacidad de ahorro de muchos ciudadanos.

Cuestión de mentalidad

Gracia reconoce que la posibilidad real de ahorrar depende de los ingresos, especialmente para quienes viven con el salario mínimo y tienen familia. Pero insiste en que la mentalidad y los hábitos son determinantes.

"El problema es que muchas personas, incluso con sueldos muy altos, no consiguen ahorrar", señala. "La mayoría adapta su ritmo de vida a sus ingresos, y su capacidad de ahorro permanece prácticamente nula", explica.

En cuanto a la cantidad ideal, Gracia es tajante: "Al menos un 10% para mí sería el mínimo absoluto que todo el mundo debería intentar ahorrar". Aunque admite que hay casos donde no es posible, defiende que casi siempre puede apartarse esa proporción con un método adecuado.

Teniendo en cuenta la afirmación del profesional, una persona con un sueldo neto de 1.800 euros al mes, debería estar ahorrando como mínimo 180 euros al mes. Aunque lo idóneo es "cuanto más, mejor", insiste.

La regla de oro

El experto desaconseja los métodos de ahorro "que solo quedan bonitos en Instagram", como guardar un euro más cada día o igualar cada gasto con un ingreso paralelo.

Su receta es el preahorro, una técnica que consiste en pagarse a uno mismo primero. "Hay que hacer una transferencia automática a principios de mes a otra cuenta, para que el dinero destinado al ahorro desaparezca antes de que se gaste", explica.

La idea es invertir el orden habitual: "Ingreso, ahorro y luego ya con lo que queda vivo y gasto", resume.

Además, recomienda separar el dinero en cuentas distintas y revisar los gastos cada tres o seis meses. Según Gracia, solo optimizando suscripciones, seguros o suministros se pueden ahorrar entre 800 y 1.500 euros al año.

Ahorrar es priorizar

Uno de los mayores estigmas que busca eliminar es la idea de que ahorrar implica renunciar. "Se puede y se debe disfrutar mientras se ahorra", afirma.

Para él, el ahorro no es sacrificio, sino priorización. "Ahorrar no significa no gastar nunca ese dinero, sino decidir no gastarlo hoy en una tontería para poder permitirse mañana algo mejor", explica.

Gracia advierte que cada vez que alguien se gasta un euro hoy, " le está robando a su yo del futuro".

La futura inversión

Antes de invertir, el empresario recomienda tener un colchón de emergencia equivalente a tres meses de gastos. De ese modo, los imprevistos no obligan a retirar inversiones.

Una vez asegurado ese fondo, anima a empezar cuanto antes a invertir: "Aunque sea un poquito, 50 o 100 euros al mes". El objetivo inicial, dice, no es hacerse rico, sino aprender. "Es mejor que te pase eso empezando y con poquito dinero que te pase cuando ya tienes un patrimonio más grande", advierte.

Para principiantes, la clave está en formarse antes de invertir. "La formación es altamente rentable porque evita errores costosos", subraya.

Cómo empezar

Sobre dónde colocar el dinero, Gracia lo tiene claro: "Depende del perfil de cada persona".

Para el largo plazo, -de 20 a 30 años-, recomienda fondos indexados o ETF, que históricamente nunca habrían generado pérdidas si se mantienen.

Además, invita a cambiar la percepción sobre las caídas del mercado: "Si una acción baja un 30% y la empresa sigue siendo buena, deberías alegrarte; es como una rebaja".

Para plazos más cortos (entre 12 y 36 meses), sugiere el crowdfunding inmobiliario, donde se puede invertir desde 500 euros en proyectos analizados por expertos y obtener rentabilidades cercanas al 10% anual.

Richard Gracia concluye con una llamada a la acción: "Es fundamental que la gente se preocupe por sus finanzas, porque nadie lo hará por uno mismo".