Aitana anuncia fechas de su gira internacional: estas son las dos ciudades cerca de Alicante para verla

La gira internacional de Aitana pasará muy cerca de Alicante. Aunque la artista no actuará en la provincia, los fans podrán verla en Murcia, el 15 de mayo, y en Valencia, el 22 de mayo de 2026, dos de las paradas más esperadas de su Cuarto Azul Aitana World Tour.

Aitana Ocaña (Barcelona, 1999) se ha consolidado como una de las cantantes más influyentes del panorama musical español. Desde su salto a la fama en Operación Triunfo, la artista ha cosechado éxitos dentro y fuera del país con temas que acumulan millones de reproducciones.

Ahora, la catalana se embarca en una ambiciosa gira internacional que la llevará a recorrer América Latina, España y México.

'Cuarto Azul Aitana'

El tour arrancará el 14 de marzo de 2026 en Buenos Aires, como parte del festival Lollapalooza Argentina, y continuará por Bogotá, Roquetas de Mar, Murcia, Valencia, Albacete, Sevilla, Palma de Mallorca, Fuengirola, Avilés, Las Palmas, Zaragoza, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid y Bilbao.

Tras su paso por España, Aitana regresará a Latinoamérica en octubre con conciertos en Buenos Aires, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla y Ciudad de México, donde cerrará esta primera tanda de fechas.

Las opciones cerca de Alicante

Alicante no figura entre las paradas confirmadas, pero los seguidores de la provincia tendrán dos oportunidades muy próximas para disfrutar de su directo.

La primera será en Murcia, el 15 de mayo, en la Plaza de Toros dentro del ciclo Murcia On. Una semana después, el 22 de mayo, Aitana actuará en el Roig Arena de Valencia, uno de los recintos más modernos del país.

Cómo y cuándo conseguir las entradas

Las entradas para los conciertos del Cuarto Azul Aitana World Tour saldrán a la venta este mes de octubre. La preventa exclusiva para clientes de Banco Santander con la Tarjeta Aitana comenzará el 20 de octubre a las 10:00 h.

Ese mismo día, a las 12:00, se abrirá la preventa para el resto de clientes Santander, que se prolongará hasta el 22 de octubre. La venta general para todo el público empezará el 23 de octubre a las 12:00.

La intérprete de Los Ángeles y Las Babys ha adelantado que el calendario actual no está cerrado. En sus redes sociales, Aitana ha prometido que pronto anunciará más fechas para Latinoamérica, Europa y Norteamérica.