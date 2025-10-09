Estos son los mejores planes para hacer este puente de octubre en Alicante a pesar de las lluvias

El túnel de uno de los refugios de la Guerra Civil.

El puente de octubre llega a Alicante envolviendo la ciudad en la promesa de reencuentros, raíces festivas y lluvia suave, esa que invita a mirar la ciudad desde una ventana y preguntarse: ¿qué historias laten bajo los paraguas y tras las fachadas antiguas?

Cuando las nubes desdibujan el horizonte mediterráneo, la agenda cultural y gastronómica transforma el mal tiempo en motivo para explorar espacios recogidos y celebrar la vida compartida.

Porque incluso los días grises revelan rincones nuevos y experiencias inolvidables, Alicante despliega, con calma y curiosidad, todo su potencial para quienes buscan refugiarse sin dejar de descubrir.

Y es que las lluvias otoñales no tienen por qué arruinar la escapada alicantina este puente. La ciudad y sus alrededores ofrecen opciones culturales, de ocio y gastronomía para todos los gustos, sin importar el tiempo.

Museos imprescindibles

Alicante cuenta con una variada oferta museística perfecta para días lluviosos:

El MARQ (Museo Arqueológico de Alicante) es uno de los más innovadores de Europa y ofrece exposiciones interactivas para grandes y pequeños.

El Museo de Arte Contemporáneo (MACA) permite disfrutar de obras de artistas españoles de renombre internacional.

El Museo de Fogueres destaca por sus ninots indultados, piezas de gran valor cultural y artístico que forman parte de la esencia festiva de la ciudad.

Cultura y espectáculos

El Teatro Principal de Alicante programa comedias, conciertos y espectáculos para toda la familia; consultar la cartelera es garantía de buen entretenimiento cualquier noche del puente.

Los conciertos de la Banda Sinfónica Municipal y la Fiesta del Arte, con talleres de pintura y vino, son otros ejemplos que completan la agenda cultural.

Ocio alternativo

Para quienes prefieren experiencias diferentes, los escape rooms repartidos por la ciudad son un plan perfecto para grupos y familias.

También destacan el Mercado Central, ideal para descubrir la gastronomía alicantina y comprar productos frescos, así como centros comerciales que organizan actividades para niños.

Si lo que se busca es relax, los spas urbanos y el novedoso Cerveza Spa Alicante ofrecen tratamientos entre burbujas y lúpulo, una propuesta original para desconectar.

Niños y familias

Alicante prepara diversos eventos este puente, también adaptados para los más pequeños como una serie de talleres infantiles y actividades familiares se reparten en museos, teatros y espacios culturales por toda la ciudad.

Rutas culturales

Además de museos, el Castillo de Santa Bárbara se puede visitar aunque llueva, ya que cuenta con zonas cubiertas y actividades guiadas.

Igualmente, la visita a la Plaza de Toros y su museo permite adentrarse en la historia taurina, con audioguía y exposiciones permanentes disponibles en varios idiomas.

Otro de los lugares imprescindibles e ideales para visitar cuando llueve son los refugios antiaéreos de la guerra civil, perfectos para descubrir parte de la historia de la ciudad.

Alicante demuestra que incluso con lluvia el puente de octubre puede ser una experiencia inolvidable, gracias a su oferta de ocio para todos los públicos y gustos.