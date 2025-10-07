José Luis, jubilado, revoluciona la vida social en Alicante con una actividad gratuita todos los viernes: "Solo caminar y pensar"

A la hora de querer despejar la mente, existen cientos de actividades de todo tipo que uno puede llevar a cabo.

Desde hobbies puramente físicos, hasta otros más enfocados en el desarrollo cognitivo, las personas somos capaces de encontrar un quehacer adaptado a cualquiera de nuestras necesidades.

En este sentido, José Luis Casal, exalumno de la Universidad Permanente de Alicante, ha querido llevar a cabo una actividad que si bien puede parecer anodina, resulta tener muchos más beneficios de lo que parece.

Caminar, pensar y compartir. Así resume su actividad que reúne a peripatéticos cada viernes para pasear por Alicante e intercambiar con decenas de personas.

Así, Casal ha logrado transformar la simple idea de caminar y pensar en un proyecto social y cultural que ha conquistado a decenas de personas cada semana.

Su iniciativa, bautizada como “Peripatéticos”, recupera un concepto clásico: caminar mientras se conversa, y lo convierte en una experiencia activa, flexible y abierta a toda la comunidad, sin burocracia ni registros previos.

Filosofía

Más que un grupo de paseo, los Peripatéticos son, en palabras de Casal, “un ecosistema social que desarrolla actividades para mantener un estilo de vida activo, útil, con significado y propósito”.

Todos los viernes, a las 10 de la mañana, un grupo que puede variar entre 40 y 80 participantes se reúne en la Plaza de los Luceros, frente al estanco, para emprender un recorrido distinto cada semana.

Nunca se repite la ruta exacta; caminar en sentido contrario o descubrir nuevos puntos hace que la experiencia siempre sea diferente.

Los peripatéticos por Alicante. Cedida

La actividad se basa en tres pilares: moverse, socializar y pensar. Casal prepara cada semana un plano del recorrido, los puntos interesantes que se visitarán y un documento PDF con una propuesta de tema para conversar durante la caminata.

No se trata de debates políticos, sino de reflexiones sobre temas cotidianos, estudios sobre los beneficios de caminar y hablar con desconocidos, o sobre el impacto del buen trato en la vida diaria. La conversación fluye de forma natural, y siempre con un ambiente respetuoso.

Flexibilidad

La clave del éxito está en la ausencia de obligaciones: no hay que matricularse, registrarse ni confirmar asistencia.

“Vienes cuando quieres, y si un día no puedes acabar el recorrido, te retiras sin problema”, explica Casal.

Esta libertad, poco común en actividades organizadas por entidades oficiales, ha permitido que el grupo crezca y se mantenga activo durante años.

Incluso hay participantes de 90 años que afrontan rutas con orgullo y humor, dejando anécdotas memorables.

Más allá de caminar

Los Peripatéticos también impulsan otras iniciativas culturales, como “Libertad vigilada”, un proyecto en colaboración con el Museo de la Universidad de Alicante.

La idea es rescatar obras que normalmente permanecen almacenadas y exponerlas durante un trimestre en un espacio visible, acompañadas de un trabajo de investigación, contexto y relatos que el propio grupo desarrolla.

El espíritu abierto del grupo atrae personas de todas las edades y nacionalidades. Jóvenes que acompañan a sus padres, aficionados a la fotografía que documentan las salidas, y antiguos alumnos que mantienen su vínculo con la Universidad Permanente, creando una red de amistades que va más allá de la actividad oficial.

Aprender fuera del aula

Casal, que ha pasado por numerosos cursos en música, cine y otras disciplinas, concibe la enseñanza como algo flexible: estudiar lo que te motiva, combinar materias distintas y, si lo deseas, seguir aprendiendo incluso después de graduarte.

Para él, la Universidad Permanente es tanto un espacio de formación como una incubadora de valores que fomenta la acción y la participación social.

Peripatéticos encarna esa filosofía: una actividad que no solo ejercita el cuerpo, sino que alimenta la mente y te conecta con otras personas.

Así lo resume el propio Casal, “es como una quedada entre amigos, pero con un toque formativo”.

¿Quieres participar? Solo necesitas calzado cómodo y ganas de hablar. El viernes, a las 10. Plaza de los Luceros.