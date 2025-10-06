El tiempo en Alicante: regreso de la estabilidad hasta el jueves antes de un nuevo episodio de lluvias

El arranque de la semana en la provincia de Alicante ha venido acompañado de lluvias durante la madrugada, tras un fin de semana marcado por las temperaturas agradables y un ambiente casi veraniego.

La inestabilidad, que sorprendió a muchos vecinos en la noche del domingo, tiene las horas contadas antes de que vuelva el tiempo estable.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este lunes se esperan intervalos nubosos en gran parte de la Comunitat Valenciana, con posibilidad de precipitaciones débiles en las provincias de Valencia y Alicante, especialmente en el litoral.

Estas lluvias tenderán a remitir por la tarde. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente y el viento soplará variable, aunque por la tarde se impondrá la componente sur en la costa.

De cara al martes, el cielo presentará un aspecto poco nuboso y las temperaturas máximas experimentarán un ascenso generalizado, con ambiente más cálido en el conjunto de la provincia. Los vientos serán flojos, predominando las brisas en las horas centrales.

La previsión de Jorge Olcina

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, quien ha confirmado que la semana estará marcada por una clara transición.

Tras la inestabilidad de este inicio, se impondrá el sol y la estabilidad hasta el jueves, cuando volverán las lluvias.

El meteorólogo explica que la provincia ha recibido los restos de un frente asociado a la borrasca que afectó al norte peninsular, causante de las precipitaciones de la madrugada.

A partir de esta tarde el tiempo tenderá a mejorar, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 24 y 25 grados de máxima, aunque en el interior se quedarán por debajo de los 15 grados.

Estabilidad hasta el jueves

Olcina señala que este lunes se mantendrá la nubosidad y no descarta algún "chaparroncito" durante la mañana. No obstante, la situación evolucionará hacia una atmósfera más estable desde la tarde y se consolidará durante los próximos días.

“El ambiente será muy agradable, con temperaturas que no van a ser excesivamente altas”, indica el experto, que apunta a un escenario de tiempo soleado y tranquilo hasta el jueves.

Nuevo episodio de lluvias

El catedrático advierte de que esta estabilidad será corta. A partir del jueves, el Mediterráneo se verá afectado por un nuevo episodio de inestabilidad que se prolongará durante el fin de semana.

Aunque estas situaciones suelen derivar en tormentas fuertes en el litoral mediterráneo, Olcina matiza que en la provincia de Alicante las precipitaciones “no parecen que vayan a ser importantes”.

Aun así, el experto recomienda “hacer seguimiento estos próximos días”, dado que la atmósfera puede evolucionar con rapidez y dar lugar a fenómenos más intensos.