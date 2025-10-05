Este es el restaurante de Alicante con la mejor tortilla de patatas: de textura muy cremosa y sin cebolla

Hay quien no concibe una tortilla de patatas sin cebolla y quien la prefiere limpia de ella. Los hay que la disfrutan muy cuajada y quienes la quieren casi líquida.

Con este eterno debate de fondo, Alicante Gastronómica 2025 ha decidido este domingo cuáles son las mejores tortillas de España.

Aunque el primer premio ha viajado hasta Madrid, la terreta también tiene motivos para presumir: la cafetería La Teulada de Elche se ha alzado con el segundo puesto en el XVIII Campeonato Nacional Trofeo Tescoma.

Una tortilla ilicitana

La encargada de firmar la creación que ha conquistado al jurado ha sido la cocinera Celia Clara Correia. Su propuesta se ha basado en una tortilla tradicional, con patatas kennebec, muy cremosa y sin cebolla. Una receta sencilla, pero que ha brillado entre las 20 finalistas que se han medido en directo sobre el escenario Lo Mejor de la Gastronomía, en IFA Fira Alacant.

Correia ha logrado situar a La Teulada en un palmarés que este año ha tenido un nivel “excelente”, según ha reconocido el impulsor del certamen, Rafael García Santos.

El propio presidente del jurado ha subrayado que "ha sido necesario repetir hasta en tres ocasiones la votación para determinar el ganador", muestra del equilibrio entre los participantes.

Madrid se lleva el oro

El primer puesto ha sido para Alejandro Oliveira, del restaurante La Falda de Chamberí (Madrid), que ha defendido una tortilla "normal, de patata, con patata mona lisa, 12 huevos y unas 3 yemas", elaborada siempre sin cebolla.

"No somos anti-cebolla, pero nosotros lo hacemos siempre sin cebolla", señaló el ganador, que destacó la importancia de cuidar la calidad de los ingredientes básicos.

El tercer lugar lo ocupó Pedro José Román, del restaurante Cañadío de Santander, con una tortilla "destinada a barra, melosa, con la patata bastante frita y bastante cantidad de cebolla".

Un jurado de alto nivel

El jurado del campeonato ha estado compuesto por nombres de referencia en el mundo gastronómico, como el maestro jamonero José Gómez, ‘Joselito’; el pastelero Paco Torreblanca; las periodistas Pepa Fernández y Paz Álvarez; y los cocineros con estrellas Michelin Kiko Moya (L’Escaleta), Carme Ruscalleda (Moments Mandarin Oriental), Fran Martínez (Maralba) y Alberto Ferruz (BonAmb).

La séptima edición de Alicante Gastronómica, que ha acogido este campeonato, ha vuelto a situar a la provincia en el epicentro del debate culinario. Y aunque el oro se escapó a Madrid, el segundo puesto de La Teulada Cafetería confirma que la tortilla ilicitana está entre las mejores de España