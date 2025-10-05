Una estudiante italiana de erasmus en Alicante cuenta lo que muchos no dicen: "Al principio no paraba de llorar"

Algunas de las fotos que Gaia comparte en Tik Tok.

Estudiar en el extranjero es una de las experiencias más emocionantes y enriquecedoras que muchos jóvenes universitarios esperan vivir en su vida académica.

Sin embargo, no siempre es tan fácil como parece en redes sociales.

Así lo ha contado una joven italiana estudiante de idiomas que está realizando su Erasmus en Alicante y que, a través de sus videos en TikTok, comparte tanto la belleza de la ciudad como los retos que enfrenta en esta etapa.

En uno de sus posts titulado “Lo que no te cuentan del Erasmus en Alicante”, la usuaria @gaiacaturano se sincera y confiesa: “La primera semana será muy difícil, lloré pero con el tiempo irá mejorando cada vez más".

En otra foto, escribe lo siguiente: "No sentirás inmediatamente que la ciudad es 'tuya', pero con el tiempo siempre lo será. Haces amigos, pero no siempre es fácil ni inmediato, lleva tiempo".

Por último, asegura: "La universidad suele ser muy diferente a la italiana y puede ser muy difícil al principio (la primera semana lloré cada vez que salía de una clase)").

La otra cara

Más allá de las fotos idílicas, la pizza compartida con nuevos amigos o los paseos bajo el sol mediterráneo, la joven recuerda que el inicio de una experiencia Erasmus viene acompañado por choques culturales, diferencias académicas y, sobre todo, una sensación de soledad que puede ser abrumadora.

Lo que muchos no muestran en redes es precisamente esa vulnerabilidad que surge al estar en un país nuevo, con un idioma distinto y con rutinas completamente diferentes.

Descubriendo Alicante

A pesar de las lágrimas del inicio, el tiempo ha ido transformando su experiencia.

La estudiante comparte en su perfil de TikTok imágenes y videos de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Enclaves como la Explanada de España con su característico suelo de mosaico, el colorido carrer de les setes que parece sacado de un cuento, las playas urbanas donde los estudiantes se reúnen a desconectar, o los bares y restaurantes donde prueba la gastronomía local, desde tapas hasta platos de arroz.

Además, muestra momentos de su vida universitaria en la Universidad de Alicante, la cual destaca por su campus amplio y moderno, aunque al principio las diferencias con el sistema académico italiano le resultaron desafiantes.

El lado humano

Lo más valioso en sus palabras es el recordatorio de que adaptarse lleva tiempo.

Los amigos llegan, pero no siempre de inmediato; la ciudad termina sintiéndose como hogar, pero solo después de semanas de convivencia; y las dificultades académicas se superan con paciencia.

Su testimonio conecta con muchos otros estudiantes que también se han sentido perdidos los primeros días y que luego han recordado su Erasmus como una de las mejores etapas de su vida.

Lo que esta estudiante italiana aporta con su sinceridad es un retrato más honesto y completo de lo que significa estudiar fuera: una mezcla de nostalgia, superación personal y descubrimiento que, al final, termina transformándose en un recuerdo inolvidable.