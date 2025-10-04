Alicante Gastronómica da voz al autismo con una clase magistral sobre cocina inclusiva

Alicante Gastronómica ha convertido la jornada de este sábado en un espacio de visibilidad e inclusión, dando protagonismo a los menores con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

El Espacio Cámara ha sido testigo de la clase magistral de David Martínez, un adolescente con TEA y dificultades de alimentación, que junto a su madre, Joana Navas, ha mostrado cómo la cocina puede ser una herramienta de apoyo y desarrollo.

En su taller de 'Cocina para trastornos de alimentación e hipersensibilidad en el espectro autista', David ha preparado un flan de persimon mientras explicaba las necesidades específicas de estos menores en su relación con la comida.

"La gastronomía es un lenguaje perfecto que ayuda al desarrollo y a la evolución de las personas con síndrome autista, especialmente cuando sufren problemas específicos con la comida, como le ocurre a David Martínez, puesto que su hipersensibilidad le dificulta el proceso físico de deglutir y requiere una dieta y procesado de la comida diferente", ha comentado Navas.

Para ayudar a todas las personas con autismo en la cocina, ha elaborado un recetario con pictogramas dirigidos a las personas con autismo.

La madre de David ha explicado ante el público, entre los que se encontraba el presidente de la Diputación Provincial, Toni Pérez, y el presidente y vicepresidente de la Cámara, Carlos Baño y Jesús Navarro, que “un diagnóstico no es un destino”, en respuesta a la necesidad de que la sociedad entienda y comprenda las circunstancias de las personas con diagnóstico TEA.

Desde su punto de vista, la sociedad debe entender que en el caso del autismo se trata de personas cuyo cerebro funciona diferente y que existe grados de hipersensibilidad a la luz, los sonidos, el contacto físico o, incluso, en la comida.

Según un comunicado de Alicante Gastronómica, David Martínez como su madre, Joana Navas, han comentado que la sociedad actual necesita escuchar más a las personas con autismo, porque “tienen mucho que enseñar y el resto de la sociedad, mucho que aprender”.

Alicante Gastronómica, en esta semana que entra de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, ha abierto su feria a la participación de diferentes entidades vinculadas a problemas de problemas con dificultades de integración socio-laboral como de APSA, Fundación Adiem, Asindown, Fundación San Rafael y la Asociación Doble Amor.

IV Congreso de la Tortilla

Alicante Gastronómica ha reunido hoy a los mejores cocineros de Tortilla Española, reunidos en la IV edición del Congreso de la Tortilla de Patatas Lomejordelagastronomia.com.

En este encuentro de cocineros de tortillas de patatas se dan citas los campeones de anteriores ediciones del Campeonato de España.

Estos cocineros darán a conocer su visión personal de esta receta, sus trucos y la importancia de los ingredientes fundamentales para una elaboración de nivel la excelencia.

Entre los invitados se encuentra Celia Correia “La Teulada” (Elche); Alejandro “Continental” (Miranda de Ebro); Víctor Naranjo y Pelayo Llavona “La Martinuca” (Madrid); Andoni Ibarguren “Txintxirri” (Bilbao); Alejandro Oliveira “La Falda de Chamberí”; Xan Otero “La Lorenza” (Madrid); y Senén González “La Cocina de Senén” (Vitoria-Gasteiz).

Por la tarde, en este mismo Congreso se encontrarán los últimos campeones de España de Tortilla de Patatas. Ramón Rodríguez e Isabel Gesto “O Cabo” (A Coruña) ganadores de 2024; Pedro José Román “Cañadío” (Santander y Madrid), que logró el campeonato de España en 2021 y 2023; y Alberto García Ponte “Mesón O Pote” (Betanzos), Campeón de España 2011 y 2022

El Congreso cerrará su edición con el homenaje a Carlos Olabuenaga “Tizona”, uno de los restaurantes de referencia en la ciudad de Logroño y un artesano de la tortilla de patatas, donde prima el proceso de elaboración, y la calidad de todos y cada uno de los ingredientes.

La Mejor Croqueta del Mundo

Alicante Gastronómica ha desvelado ‘Los Secretos de la Mejor Croqueta del Mundo’ en la masterclass que ha ofrecido el cocinero Carlos Griffo del restaurante Quinqué (Madrid).

Ante un alumnado muy interesado, este cocinero que recibió el premio a la Mejor Croqueta del Jamón del Mundo en 2024, ha explicado la técnica de elaboración para la preparación de esta delicia del recetario español.

En esta masterclass se ha ofrecido una lección magistral para lograr de este bocado culinario la textura, la mezcla de los productos e ingredientes y el acabado final perfecto en todas las variedades posibles.

Sin duda, la clave, la bechamel perfecta, y luego el proceso de boleado, que tiene que ver con la mezcla y su proceso posterior del paso al fuego