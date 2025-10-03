El pueblo de Alicante que quiere convertirse en el mejor destino rural de España: tiene el pantano más antiguo de Europa

Tibi quiere hacerse un hueco en el mapa de los viajeros rurales de toda España. Esta pequeña localidad alicantina, situada junto a la Serra del Maigmó, presume de tener el pantano más antiguo de Europa aún en funcionamiento.

Se trata de una obra de ingeniería del siglo XVI, que se ha convertido en uno de sus mayores reclamos turísticos. Ahora Tibi busca dar un paso más y conquistar el título de mejor destino rural del país.

El municipio compite en la novena edición de la Capital de EscapadaRural, un certamen organizado por la web EscapadaRural que visibiliza a pueblos de menos de 10.000 habitantes que apuestan por el turismo rural.

Participantes

En esta edición, Tibi comparte candidatura con Ágreda (Soria), Friol (Lugo), Jerez de los Caballeros (Badajoz), Karrantza (Bizkaia), Navahermosa (Toledo), Trasmoz (Zaragoza), Valtierra (Navarra), Vielha (Lleida) y Zuheros (Córdoba).

Las votaciones estarán abiertas hasta el 26 de octubre y, según la organización, entre todos ellos se elegirá al pueblo que mejor represente la esencia de las escapadas rurales.

El 29 de octubre se dará a conocer tanto al ganador como a los tres afortunados que se llevarán una escapada valorada en 200 euros por participar en el proceso.

Naturaleza y senderismo en Tibi

La localidad alicantina es un paraíso para los amantes del aire libre. Ubicada junto al Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó i Serra del Sit, Tibi invita a recorrer senderos de montaña, ascender al pico del Maigmó o adentrarse en rutas que llevan hasta l’Aljub.

"Se trata de un destino perfecto para quienes buscan caminar en plena naturaleza y descubrir rincones únicos", destacan desde Turisme Comunitat Valenciana.

El Balcón de Alicante ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la provincia, punto de partida de excursiones familiares y rutas de diferente dificultad.

A ello se suma el Castillo de Tibi, fortaleza de origen árabe del siglo X, que corona el municipio y permite comprender la importancia histórica de la zona.

El pantano más antiguo

El Pantano de Tibi es, sin duda, la joya del municipio. Construido en 1594 y declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento, está considerado como una de las presas más antiguas de Europa aún en uso.

Desde hace más de cuatro siglos regula el riego de la huerta de Alicante y, al mismo tiempo, ofrece un paisaje de gran belleza natural.

Llegar hasta él es sencillo: en apenas veinte minutos en coche desde el casco urbano, o en rutas de senderismo de dos a tres horas, el visitante se encuentra con un enclave histórico rodeado de naturaleza

A sus pies todavía se conserva la antigua casa del encargado y un pequeño templo, junto a las acequias que distribuyen el agua hasta su destino final.

Cultura, fiestas y gastronomía

Además de naturaleza, Tibi conserva tradiciones vivas y una gastronomía singular. Sus fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena en julio, el 'mig any' en enero o las celebraciones de Pascua con calles adornadas de ramas, convierten al pueblo en un hervidero cultural.

En la mesa, el visitante no puede marcharse sin probar el Gazpacho Tibero, un plato contundente y sabroso que resume la identidad gastronómica local. Un broche perfecto tras una jornada de senderismo o una visita al pantano más antiguo de Europa.