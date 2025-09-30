El castillo con vistas espectaculares a menos de una hora de Alicante perfecto para una ruta de fin de semana

A menos de una hora de Alicante se encuentra el Castillo de Biar, una joya medieval que combina historia, arquitectura y panorámicas que cortan la respiración. Esta fortaleza, situada en lo alto de una colina, se ha convertido en un destino ideal para una escapada de fin de semana que mezcla cultura y naturaleza.

Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas, recorrer el interior de la provincia de Alicante se vuelve aún más atractivo.

Los municipios de interior ofrecen rutas históricas, paisajes privilegiados y planes tranquilos lejos del bullicio costero, perfectos para disfrutar de un fin de semana cultural y relajante.

Un viaje al pasado

El Castillo de Biar se alza como guardián de siglos de historia desde su construcción en el siglo XII bajo dominio islámico hasta su integración en el Reino de Valencia tras la reconquista de 1245 por Jaime I.

Su torre del homenaje domina el paisaje y cada piedra narra episodios de batallas, conquistas y leyendas.

"Te invitamos a explorar este enigmático castillo, donde cada rincón cuenta una historia y cada vista panorámica promete grabarse en tu memoria", animan desde Turismo Biar.

Castillo de Biar

El castillo forma parte de la Ruta de los Castillos del Vinalopó y fue declarado Monumento Nacional en 1931, conservando incluso una bóveda almohade original del siglo XII.

En noviembre de 2024 se inauguró la nueva musealización de la fortaleza, que incluye cuatro espacios temáticos, paneles informativos, maquetas explicativas y una pasarela-mirador para disfrutar de las espectaculares vistas.

La museografía incorpora guías virtuales que relatan en tres idiomas la historia del castillo, con representaciones de un soldado cristiano, un soldado almohade y el rey Jaume I.

La entrada cuesta solo 1 €, siendo necesaria reserva los lunes, cualquier tarde o para grupos.

Descubriendo Biar

El municipio de Biar, situado a 650 metros sobre el nivel del mar, ha sido históricamente un punto estratégico entre Castilla y el Mediterráneo. Sus calles y monumentos invitan a perderse entre historia y paisaje.

Nada más llegar, las Murallas de origen musulmán y las torres medievales reciben al visitante.

Vistas de la localidad, con el castillo de fondo.

Desde la fortaleza se aprecia una panorámica del núcleo antiguo y de los restos de la muralla, una imagen que, según Turisme de la Comunitat Valenciana, "permite comprender la importancia histórica y estratégica de Biar en la comarca".

Otro punto emblemático es el Acueducto Medieval, de 70 metros de longitud y construido en 1490 para canalizar aguas de riego. Muy cerca, el Santuario de Nuestra Señora de Gracia, enclavado en la Sierra Fontanella, ofrece uno de los entornos más bellos de la provincia.

La Plaza de la Constitución completa la ruta con la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XV, con su portada plateresca, torre barroca y capilla de estilo churrigueresco.

Biar es, en definitiva, un destino que combina historia, cultura y naturaleza, ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana fuera de la costa sin renunciar a paisajes espectaculares y un viaje al pasado.