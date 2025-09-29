El tiempo en Alicante: ¿qué avisos de Aemet hay activos en la provincia este lunes?

La Comunitat Valenciana arranca la semana bajo el paraguas de las alertas meteorológicas. Gran parte del territorio está en aviso por lluvias torrenciales, aunque en Alicante la situación es, de momento, más tranquila que en Valencia o Castellón.

La capital alicantina amanece sin sobresaltos, pero el interior y el litoral norte de la provincia están en nivel naranja por fuertes precipitaciones. Mientras, la peor parte se la lleva la provincia de Valencia, con un aviso rojo por lluvias extremas que pueden dejar hasta 180 litros por metro cuadrado.

En Castellón también se esperan registros intensos en pocas horas, lo que complica la situación en el conjunto de la Comunitat.

Aviso naranja en Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes el aviso naranja en el interior de Alicante y en el litoral norte de la provincia. Se prevén acumulados de 40 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 140 litros en doce horas.

Por su parte, el litoral sur de Alicante queda en aviso amarillo, con acumulados de 20 litros en una hora. En este punto, el riesgo es menor, aunque no se descartan tormentas que puedan descargar con intensidad en momentos puntuales.

En Valencia y Castellón

El episodio más severo se concentra en el norte de Castellón y en la provincia de Valencia. El aviso rojo, -riesgo extremo-, está activo hasta las 12:00 horas en el litoral norte castellonense y se prolonga hasta la medianoche en la provincia de Valencia.

Según Aemet, en el litoral de Valencia se esperan precipitaciones que podrían acumular en pocas horas los 180 litros por metro cuadrado. Una situación que, "podría dejar registros en apenas tres o cuatro horas", según adelanta la agencia EFE.

Además, el interior de Valencia y el interior sur de Castellón también están en aviso naranja por lluvias muy fuertes, mientras que el litoral sur castellonense y el interior de la provincia se enfrentan a episodios de hasta 100 litros acumulados.

Pronóstico general

El cielo se mantendrá muy nuboso durante toda la jornada, con chubascos y tormentas que pueden ser fuertes o torrenciales en la provincia de Valencia. Las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas bajarán de forma notable, sobre todo en el norte.

El viento soplará del nordeste en el litoral, con probabilidad de rachas muy fuertes en Valencia. En Alicante, la previsión es de viento del sur de fuerza 3 a 5, con intervalos de 6 por la mañana en aguas costeras. Habrá marejada a fuerte marejada, aunque tenderá a remitir a lo largo del día.

Martes: cielos cubiertos

De cara al martes, Aemet prevé un cielo muy nuboso por la mañana, con probabilidad de chubascos acompañados de tormenta que podrán ser fuertes en el litoral. Durante la tarde la situación tenderá a mejorar.

Las mínimas bajarán en el tercio norte y se mantendrán en el resto, mientras que las máximas subirán en la mitad norte y apenas variarán en la provincia de Alicante.

En las últimas 24 horas, las temperaturas extremas registradas han sido de 22,3 y 27,7 grados en Alicante, 17,9 y 27 en València y 17,3 y 28,2 en Castellón.