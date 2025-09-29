Ya es oficial: Mercadona estrena su nuevo turrón hecho en Alicante y que será la estrella de la Navidad por 2 €

A algunos todavía les cuesta digerir la idea de que el verano ya ha terminado, sobre todo en lugares como Alicante, donde todavía muchas personas aprovechan para darse un baño en la playa.

Sin embargo, la realidad se ha adelantado a más de uno. Durante estos días, se podía ver a operarios colocando las luces de Navidad en algunas calles de la ciudad, cuando quedan más de dos meses y medio para que comiencen las fiestas.

Y no solo el Ayuntamiento parece adelantarse a la temporada: las cadenas de alimentación ya han comenzado con su repertorio anual de turrones. Entre las primeras, como no podía ser de otra manera, se encuentra Mercadona. La cadena valenciana de Juan Roig anunciaba hace unos días el inicio de su campaña navideña.

"Ya tienes a tu disposición algunos de nuestros Turrones para recordarte que la Navidad está a la vuelta de la esquina", describe la página web de Mercadona.

Este año incorporan una novedad, turrones mejorados y vuelven a traer los clásicos de siempre, "que nunca decepcionan". "Ya puedes encontrar los turrones más tradicionales: el blando, el duro o el de chocolate con leche que nunca faltan en ninguna mesa", explicaban.

Caocream: la novedad

Como cada año, Mercadona incorpora algún producto nuevo para celebrar las fiestas. Este año le toca el turno a Caocream, un turrón de chocolate blanco y crema de leche con trocitos de la famosa galleta Caocream en su interior. Una opción dulce y atractiva para los amantes del chocolate blanco.

Turrón cacocream, Mercadona

Este turrón se produce en Alicante, de la mano de AntiuXixona, empresa tradicional de Jijona especializada en turrones y dulces navideños.

La tableta de 150 gramos tiene un precio de 2 €, lo que equivale a 13,334 €/kg, un precio asequible para uno de los productos estrella de la Navidad.

Más allá del turrón

Caocream no es un producto aislado. Mercadona ya contaba con otras referencias bajo esta línea, como galletas rellenas de crema, galletas de chocolate blanco y barritas crujientes.

Sin embargo, no todos estos productos son elaborados por AntiuXixona, que sigue siendo la principal responsable de los turrones de la cadena.

AntiuXixona, tradición y modernidad

La alicantina AntiuXixona, con sede en Jijona, elabora los mazapanes y otros dulces de marca blanca para Mercadona bajo el sello Hacendado.

Con más de 160 años de historia, esta empresa ha logrado un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad, consolidándose como uno de los referentes en la repostería navideña española.

Fundada en 1863 y perteneciente al grupo Sanchís Mira, AntiuXixona combina el proceso artesanal del turrón de Jijona con métodos de producción avanzados que garantizan un control exhaustivo en todas las etapas de elaboración.

Actualmente, cuenta con un complejo industrial de cuatro plantas que ocupa 36.000 m2 en Jijona, además de tres centros logísticos en Madrid, Barcelona y Santander.

Su catálogo incluye turrones, mazapanes, chocolates y barquillos, con una producción anual que supera las 17.000 toneladas, posicionando a AntiuXixona como líder del sector mientras mantiene la esencia de los dulces tradicionales.