José Luis Agulló, dueño de una tienda de conservas con 60 años en Alicante: "El futuro es incierto"

Los comercios locales son parte de la identidad de una ciudad. En ellos no solo se compra un producto, también se mantiene vivo un legado que conecta con la historia y el carácter de un lugar.

Frente a las grandes superficies, ofrecen cercanía, confianza y un valor añadido, la sensación de formar parte de una comunidad. Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos visitado uno de esos negocios que llevan toda una vida en el corazón de la ciudad.

Se trata de 'Agu Conservas', un comercio con 60 años de historia que ha sabido adaptarse a los tiempos y transformar su modelo de negocio para atraer a un público nuevo sin renunciar a su esencia.

Tres generaciones al frente

Agu Conservas no es solo una tienda, es un pedazo de la historia comercial de Alicante. Fundada en 1966 por el abuelo de José Luis Agulló Torregrosa, actual gerente, el establecimiento se mantiene firme en la tercera generación.

El origen estuvo en la venta de productos básicos. "El negocio familiar fue la venta de legumbres y quesos y tal, todo ventas a granel", recuerda Torregrosa. Su abuelo, al que define como "muy emprendedor" , había trabajado ya en una fábrica de conservas y hasta en una de juguetes en los años 50.

Con el paso del tiempo, la tienda evolucionó hacia un modelo más especializado. "Hemos ido dejando pues más el producto más directo, más el consumo diario. Hemos ido pues trayendo cosas de gourmet", afirma Agulló Torregrosa.

José Luis Agulló Torregrosa y Laura Martínez, de AGU Conservas.

Calidad y productos únicos

Hoy, esa especialización es uno de los pilares de la tienda. Laura Martínez Ponce, empleada desde hace diez años, destaca que trabajan con pequeños productores y fábricas artesanales. "Intentamos traer todo marcas que no vendan en grandes superficies", explica.

La calidad, subraya, es innegociable. "Aquí todo lo que entra lo probamos, nos aseguramos de que tenga un nivel de calidad para nosotros aceptable".

Un trato personal

Si algo distingue a Agu Conservas es la atención personalizada. "Lo principal es traer productos muy buenos y lo segundo, el trato directo al cliente", asegura Agulló Torregrosa.

El perfil de quienes entran ha cambiado, y ahora es un "cliente un poco más específico", que busca hacer un regalo o que "sabe que aquí lo que compre, aunque sea barato, es bueno".

A este público local fiel se suma un turismo cada vez más interesado en la calidad. Y el salto digital ha sido clave.

En 2019, la tienda se sometió a una reforma integral y creó su propia página web de venta online, gestionada por Laura Martínez. "Al final internet, yo creo que es el escaparate más directo que hay hoy en día. O sea, parece que si no estás en internet no existes", apunta.

Su estrategia en redes sociales también marca la diferencia. "Hacemos recetas solo con conservas sin cocina para que la gente aparte de ver el producto que vendemos les podamos facilitar ideas de cómo usarlo", detalla Martínez.

El vermut, producto estrella

Entre sus referencias más vendidas destacan el aceite de oliva virgen extra, los vinos y los turrones, pero hay un producto que se ha convertido en la gran estrella: el vermut.

"Hemos pasado de tener dos o tres clases de vermut a tener ya por lo menos 30 marcas", explica Agulló Torregrosa.

Entre las más demandadas recomiendan las elaboradas en la provincia, como el vermut SAUC de Muro de Alcoy o el Ferrer de Benimarés.

Un futuro todavía incierto

A pesar de la trayectoria familiar, José Luis Agulló Torregrosa no tiene claro qué pasará con la cuarta generación.

"No te lo puedo decir así muy directamente porque no lo sé", confiesa. Sí tiene certeza de la clave que les ha permitido llegar hasta aquí: "sin parar de ir haciendo cosas, cambiando, cambiando, cambiando".

Dos de los productos estrella de la tienda.

Ser propietarios del local ha sido también "una cosa fundamental", pero la filosofía de adaptación constante es lo que mantiene vivo el proyecto.

Además, Agu Conservas forma parte de la exposición 'La vida local alicantina: una retrospectiva', un proyecto impulsado por la inmobiliaria Casamayor para reconocer a los negocios que han marcado la vida de la ciudad.

Con seis décadas de historia y una mirada puesta en la innovación, este comercio sigue siendo un referente de calidad y tradición en el corazón de Alicante.