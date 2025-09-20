Un venezolano no se corta tras visitar Alicante por primera vez: "No es como la veía en redes"

Aunque son una minoría, entre los cientos de miles de visitantes de todas las nacionalidades que llegan a Alicante también hay turistas para los que la ciudad no cumple con sus expectativas.

Uno de ellos es Zarech, un venezolano afincado en Madrid que ha compartido su experiencia tras conocer por vez primera la capital de la Costa Blanca.

El turista publicó un video en su cuenta de TikTok recorriendo los lugares más icónicos de la ciudad, desde el puerto hasta el Castillo de Santa Bárbara o Playa de San Juan.

Tras perderse en sus calles, explicó sus sensaciones encontradas. "No suelo criticar lugares a los que voy y la verdad que siempre trato de exprimir lo mejor de él. Pero hoy voy a contarles de un caso particular que viene siendo Alicante", comenzó.

"Creo que lo único que salvó Alicante en este viaje fue Playa de San Juan, el lugar al que fui que me pareció hermoso, me pareció súper increíble y me lo disfruté", explicó.

Su viaje comenzó a torcerse cuando puso rumbo al corazón de Alicante. "Encontré una ciudad que no era como la veía en redes sociales. Lo que encontré fue suciedad, desorden e incluso un poco de inseguridad", lamentó.

Si bien precisó que "no es una ciudad fea o que no está para visitar, pero siento que en este caso esperaba mucho más de Alicante".

Incluso aseguró sentir algo de incomodidad. "Me sentí un poco pesado con las vibras del lugar. Quizás fue que fui un lunes. No sé cómo será la ciudad un lunes, pero la sentí bastante pesada".

No todo fue negativo en el viaje. Entre sus partes favoritas destacó el Puerto y el paseo marítimo, zonas que "pueden ser resaltadas mucho más".

#alicantespain #spain #travel #travelblogger #blogger #españa #turismo #turismoespaña ♬ Tropical - Izabella Creator BM @zarech.tattooer 4/10 para ALICANTE 🇪🇸🌊🏝️ Con este vídeo no quiero desacreditar lo hermoso de Alicante, porque si espero volver y llevarme una nueva visión sobre el lugar pero por ahora está ha sido mi experiencia. Cabe resaltar que tomé la decisión de pasar 24 horas enteras y poder ver todo de la ciudad en cada etapa, mañana, tarde, noche y madrugada y la verdad en ningún momento me termino de convencer y la madrugada fue la peor porque se ve mucha dr0g@$ en la calle y mucha gente con mala actitud. Para ser un lunes igual se veía mucha fiesta y turismo en la ciudad pero siento que le falta mucho más al gobierno de Alicante por hacer para que la ciudad se vea más hermosa y no de aires a La Habana Cuba. Sé que a muchos no les va a gustar mi calificación pero mi contenido está hecho para hablar sobre mi experiencia propia (que no es la de todos) y para abrir un debate sobre lo que se debe hacer para resaltar la belleza de un lugar con tanto potencial ❤️✨ #alicante

Y concluyó puntuando a la ciudad del 1 al 10. "Cuando ves a Alicante por un vídeo de un dron desde arriba se ve muy hermoso, pero cuando estás abajo en la tierra disfrutando hay algo que no termina de encajarme de Alicante. Siento que Alicante no es mi favorito y de 10 le doy un 4".