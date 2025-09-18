Alberto Añaños, empresario: "Las viviendas para poder optar a las ayudas del alquiler con opción a compra no existen"

El precio de la vivienda en España no ha dejado de crecer en los últimos años, sobre todo en los municipios turísticos. Esta escalada dificulta aún más el acceso a un hogar para los más jóvenes, que a menudo, carecen de los ahorros necesarios para poder independizarse.

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles. En respuesta, los políticos parecen haber recogido el malestar social y han comenzado a plantear medidas para abordar el problema, aunque no siempre con resultados tangibles.

El último anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluye un paquete de ayudas dirigidas a los jóvenes: una subvención de 30.000 euros para alquileres con opción a compra, 10.800 euros para quienes se muden a entornos rurales y un seguro de impagos de rentas.

¿Y las viviendas?

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con el CEO de Live4Life, Alberto Añaños, quien analiza la viabilidad de estas medidas y advierte: "Las soluciones deben enfocarse sobre todo en aumentar la oferta, no la demanda".

Para Añaños, el plan del Gobierno adolece de un fallo de base: la inexistencia de un parque real de vivienda pública que haga posible su aplicación.

El punto central, la ayuda de 30.000 euros para el alquiler con opción a compra, choca contra la falta de pisos de protección oficial.

"Tendrá sentido siempre y cuando se cree ese parque de vivienda de protección oficial que por el momento no se está creando", subraya.

Recuerda que el Ejecutivo prometió 180.000 viviendas de este tipo en la legislatura, pero apenas se han construido 5.000, menos de un 3%.

Por ello, el CEO de Live4Life no duda en calificar el anuncio como un espejismo: "Primero construyamos todas esas viviendas que se habían dicho y luego hagamos cosas así".

Una fórmula poco atractiva

El empresario incide además en que el alquiler con opción a compra es residual en el mercado privado español. La razón, asegura, es que no resulta atractivo para los propietarios, que en la coyuntura actual prefieren operaciones rápidas de compraventa.

"Ahora mismo los dueños tienen la sartén por el mango y buscan ventas directas", señala.

Añaños ve en las medidas anunciadas más un gesto político que un plan efectivo. "Van a dar muy pocos 30.000 euros porque no tienen pisos donde puedas hacer ese tipo de acuerdos. Son fuegos artificiales, pero con poco contenido", apunta.

El CEO de Live4Life recalca que la oferta de vivienda pública en alquiler es tan reducida que el impacto de esta ayuda será prácticamente nulo.

El seguro de impagos, la excepción

La única propuesta que considera útil es el seguro de impagos de rentas. "Es la única que va 100% alineada con el problema que tenemos, que es un problema de oferta", sostiene.

Si se aplica bien, podría animar a más propietarios a poner sus pisos en el mercado, ya que eliminaría el miedo a los impagos o a la ocupación.

Sin embargo, Añaños recuerda que la Ley de Vivienda de 2023 ha empeorado la situación en lugares como Cataluña, donde la oferta ha caído de forma drástica.

"Muchos propietarios prefieren ahora alquileres de temporada o perfiles de inquilinos que no sean considerados vulnerables para evitar procesos de desahucio interminables", añade.

Sobre las ayudas rurales

Respecto a la ayuda de 10.800 euros para quienes se muden a zonas rurales, Añaños reconoce que puede tener sentido. "Es interesante porque ahí el problema es el contrario: hay mucha oferta y poca demanda", explica.

Claves para facilitar la vivienda

Más allá de las medidas anunciadas por el Gobierno, Añaños sostiene que la solución real pasa por un cambio estructural.

En primer lugar, plantea la reducción de impuestos, con la eliminación o rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de la primera vivienda.

También insiste en la necesidad de agilizar los planes urbanísticos, la mayoría obsoletos, para liberar suelo y aumentar la oferta.

A ello suma la posibilidad de reconvertir locales comerciales en desuso en viviendas, lo que podría incrementar en torno a un 10% el parque disponible en las grandes ciudades en un corto plazo.

Finalmente, propone flexibilizar las exigencias de eficiencia energética en la obra nueva, que califica de "absolutamente desmedidas" y que, a su juicio, encarecen innecesariamente el precio final de los pisos.

"Se necesita más vivienda, pero también que sea económica. Tampoco vale que toda la obra nueva no baje de 300.000 euros", concluye.