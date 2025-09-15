Una turista visita Benidorm y compone una canción sobre la ciudad: "Ruidosos británicos en el extranjero"

Benidorm es una de las ciudades más turísticas de la Costa Blanca y también una de las más conocidas de España en el extranjero. Su fama está especialmente ligada al público británico, que lidera las visitas durante todo el año.

El sol casi permanente, sus playas kilométricas, los altos rascacielos y una gastronomía cada vez más variada hacen que la ciudad alicantina sea un imán para miles de visitantes internacionales. Entre ellos, los británicos tienen un papel protagonista.

Su huella es tan evidente que incluso existe la popularmente conocida como zona guiri, un barrio donde bares, pubs y karaokes permiten a muchos turistas sentirse como en casa y prolongar la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Una canción para Benidorm

Entre los visitantes que caen rendidos a los encantos de Benidorm está la cantante británica Kezia Gill, que ha querido ir un paso más allá y dedicarle una canción.

El tema se titula 'Oh Benidorm' y la artista lo compartió el pasado mes de mayo en su canal de YouTube, aunque ahora vuelve a viralizarse en redes sociales.

La letra refleja con ironía y cierto tono caricaturesco la experiencia de los turistas británicos en la ciudad. Desde los desayunos ingleses completos hasta las noches de karaoke y espectáculos, pasando por los pubs de Tiki Beach o los tributos a artistas míticos como Tom Jones.

El estribillo resume la relación de amor-odio con la ciudad: "Tomaste mi dinero, me robaste el corazón y me dejaste desmayado en el suelo. Nunca aprenderé y volveré. Justo cuando creo que no puedo más, reservo otras vacaciones en Benidorm".

Clichés sobre el turista

La canción no pasa por alto algunos de los clichés más habituales asociados al turismo británico en la ciudad.

Habla de cervezas baratas, fiestas interminables, kebabs nocturnos y hasta menciona espectáculos icónicos como el de Sticky Vicky, toda una institución del ocio en Benidorm durante décadas.

Oh Benidorm Andrea Reinosa

Con humor y un punto de autocrítica, la letra refleja lo que para muchos visitantes supone una semana de vacaciones en este destino alicantino: excesos, diversión y un magnetismo que engancha a pesar de las resacas.

Reacciones en redes

La publicación de Kezia Gill ha generado opiniones divididas. Sus seguidores británicos han celebrado la canción, considerándola un retrato divertido y fiel de sus viajes a Benidorm.

Sin embargo, algunos comentarios de usuarios españoles no han tardado en aparecer, con críticas al comportamiento de ciertos turistas. "Hola, soy de Benidorm y creo que deberíais aprender a comportaros", escribió un usuario. "Vine directamente a por los comentarios", señaló otro con ironía.