Maya, madre, alto y claro sobre teletrabajar con hijos pequeños con alerta naranja en Alicante: "Es mejor prevenir"

Los pequeños no tienen clase este martes en ciudades como Alicante por la alerta naranja activa al mediodía. M.H.

La segunda semana de septiembre estaba marcada en el calendario de muchas familias por el inicio de curso. La previsión de lluvias y el estallido húmedo en el sur de la provincia de Alicante este lunes han trastocado los planes con la suspensión de clases para este martes. Maya, con su pequeño Pau en casa valora que "es mejor prevenir".

El hijo de Maya y Joaquín tiene que retrasar unas horas el que será un día muy especial, "el cole de mayores". Este curso deja atrás la guardería y empieza esta "nueva etapa" para la que llevan varios meses preparándole emocionalmente, como cuenta su madre.

Anticipándose a este primer día, Maya, que habitualmente combina el teletrabajo con su presencia en una oficina en el centro de la ciudad de Alicante, había solicitado el permiso parental no remunerado. El objetivo era poder acompañar a Pau en sus primeros días de adaptación, cuando solo se acude al aula durante dos horas y media la primera semana.

La cancelación de clases por la alerta naranja de Aemet que estará vigente solo este martes ha significado que el permiso parental no cumpla su función principal. Atenta a la previsión, Maya tenía previsto quedarse con su hijo todo el tiempo.

Las calles de la ciudad han amanecido secas y así han permanecido hasta el mediodía, cuando empezaba la alerta. Maya solo ha aprovechado para salir alrededor de las diez a una cafetería "a tomar algo muy cerca de casa por si a las 12 llovía" y no ha podido entrar al parque porque estaba precintado, como había decretado el Ayuntamiento por seguridad.

El sol y el calor han estado acompañando la mañana lo que ha llevado a las lógicas preguntas del pequeño Pau que quería saber por qué no podía ir a clase. "Le dices al niño que no vas al cole porque va a llover y sale el sol", apunta sobre las contradicciones que surgen en estos casos.

La situación meteorológica se ha mantenido hasta lo que hubiera sido el horario de la jornada escolar con total tranquilidad. Aun así, Maya considera que es mejor prevenir y enseñar a su hijo que los adultos pueden activar alarmas en previsión de daños que hay que cumplir.

Con su pareja Joaquín también teletrabajando en casa porque desde la empresa habían recomendado esta opción por la alerta, Maya valora el poder contar con el permiso parental. De no haberlo tenido, su otra opción habría sido pedir a su madre que cuidara del nieto durante la mañana.

Para este miércoles, Maya mantendrá su permiso parental. Así podrá llevar a Pau a las 9 de la mañana al aula para luego recogerlo a las 11:30. Sus horas laborales habituales son de 7:30 a 16:30, lo que harían imposible esta atención sin el permiso.

La previsión para el miércoles es un día despejado, lo cual es "fenomenal". Pau está emocionado por el colegio, asegura su madre. La familia espera que este "cole de mayores" sea una buena nueva etapa, pospuesta solo por un día.