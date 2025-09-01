El pueblo del interior de Alicante donde más y mejor arroz se come y barato: "Nos sentimos como en casa"

Pinoso, un pequeño municipio del Medio Vinalopó con apenas 8.836 habitantes, se ha ganado un lugar en el mapa gastronómico de Alicante por algo muy concreto: su arroz.

Ya sea con conejo y caracoles, con bogavante o con magret de pato, en Pinoso se come arroz de calidad, contundente y a precios más que razonables, manteniendo viva la tradición culinaria del interior de la provincia.

Cuando hablamos de la provincia de Alicante, las primeras imágenes que vienen a la mente son las playas de Benidorm, Altea o Torrevieja. Sin embargo, el interior alberga rincones poco conocidos pero igual de fascinantes, sobre todo para quienes buscan gastronomía auténtica.

La cocina de Pinoso

La oferta gastronómica de Pinoso destaca por ser muy completa, platos contundentes y productos locales. Si visitas la localidad, no puedes olvidarte de degustar sus embutidos o las pastas, elaboradas en la propia localidad.

Entre los platos más representativos figuran el arroz con conejo y caracoles, gazpachos, gachamiga, fasegures y ajos pinoseros con conejo.

Todo acompañado por los vinos locales, que redondean una experiencia culinaria auténtica en pleno interior de Alicante.

Arroz con conejo y caracoles

Uno de los platos más emblemáticos es el arroz con conejo y caracoles. Su preparación combina sofritos de pimiento, ajo y tomate con la cocción lenta del conejo, el toque aromático del romero y las especias, y la incorporación final de los caracoles y el arroz en la paella.

El resultado es un plato intenso, sabroso y representativo de la tradición pinosera, ideal para cualquier amante del arroz.

Alfonso Restaurante

Alfonso Restaurante se ha convertido en una referencia local gracias a su fusión de tradición e innovación.

Su chef asegura: "Estamos en constante creación, nuestra carta parte de los platos tradicionales y elaboramos con productos de la mejor calidad y de proximidad, siempre incluyendo opciones de temporada para ofrecer la mejor experiencia a nuestros comensales".

Los arroces a la leña son su especialidad, y cada detalle se cuida para que la visita sea memorable.

Platos típicos

Alfonso Restaurante ofrece en su carta una variedad de platos típicos que incluyen arroz con conejo y caracoles, arroz con trufa y boletus, arroz con magret de pato, alcachofa y canela, así como arroz de bogavante, ya sea seco o caldoso.

Arroz a la leña con caracoles.

También se pueden disfrutar del gazpacho con conejo y caracoles, el tradicional relleno o pelotas, y la gachamiga, disponible en versión grande o pequeña

Opiniones de los clientes

Las reseñas de Google reflejan la calidad de Alfonso Restaurante. Los clientes destacan que "el servicio ha sido espectacular, el ambiente agradable y acogedor, invita a degustar un buen vino y deleitarte con la variedad de los platos, super recomendado".

Otros comentarios señalan que es "un muy buen sitio donde comer un buen arroz, con un menú muy completo y un trato fantástico por parte del personal y del propietario", mientras que algunos resaltan que "nos trataron como si estuviéramos en casa".

Sin embargo, también hay críticas negativas, que hacen referencia a la lentitud del servicio en algunas ocasiones.

Qué ver en Pinoso

Más allá de la gastronomía, Pinoso ofrece rutas por su casco antiguo. La Torre del Reloj, con un reloj de finales del siglo XIX, es uno de sus emblemas. También destacan el mural que recrea el antiguo mercado municipal y la Casa de Don Pedro, típica del siglo XIX.

La Iglesia de San Pedro Apóstol, ermitas como las del Monte Cabezo o de Santa Catalina, y construcciones tradicionales de piedra seca completan la experiencia.

Pinoso también está muy vinculado al vino, con el Fondillón como protagonista, y la Casa del Mármol y del Vino acoge exposiciones, talleres y la oficina de Turismo.

Sus fiestas locales, como San Antón o los Carnavales, suman color y tradición a esta joya del interior alicantino.