El pueblo cerca de Alicante con la batalla de tomates más famosa del mundo: "Una experiencia inolvidable"

A poco más de 190 kilómetros de Alicante se está celebrando en este momento la batalla de tomates más famosa del mundo. Hablamos de la Tomatina de Buñol, una fiesta única que convierte las calles de este municipio valenciano en un auténtico mar rojo cada último miércoles de agosto.

Este año, el lema de la fiesta es 'Tomaterapia', con 120.000 kilos de tomates lanzados en apenas una hora de celebración.

Declarada de Interés Turístico Internacional, la Tomatina reúne a miles de personas de todo el planeta en un espectáculo donde lo importante no es ganar, sino disfrutar.

Nació por casualidad

La historia de la Tomatina arranca en 1945, cuando un grupo de jóvenes interrumpió el desfile de gigantes y cabezudos en la plaza del pueblo.

En la trifulca, un puesto de verduras sirvió de “arsenal improvisado”, y los tomates se convirtieron en protagonistas de una batalla tan inesperada como divertida.

A pesar de las prohibiciones en los años 50, los vecinos de Buñol defendieron la celebración hasta que fue reconocida como fiesta local.

Con el tiempo, su fama se extendió dentro y fuera de España, hasta que en 2002 recibió el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Una fiesta para todos

La Tomatina no se limita a los adultos. Días antes de la gran batalla, Buñol celebra la Tomatina Infantil, pensada para niños y niñas de entre 4 y 14 años.

En un ambiente más controlado y seguro, los pequeños disfrutan de la experiencia de lanzar tomates, siempre bajo la mirada de sus familias.

Participantes de la Tomatina GVA

El museo

Quienes quieran revivir la Tomatina fuera de agosto pueden visitar el Museo de la Tomatina, ubicado en el edificio Molino Galán.

El recorrido incluye una sala inmersiva de 270 grados, paneles fotográficos y hasta experiencias de realidad virtual que permiten meterse de lleno en la batalla roja sin acabar cubierto de jugo de tomate.

Lo que opinan

Los visitantes coinciden en que la Tomatina es una experiencia difícil de olvidar. Muchos destacan a través de las reseñas de Google que está "mayoritariamente llena de turistas" y recomiendan llevar gafas protectoras y fundas para el móvil.

Miles de personas llegan a Buñol para vivir la Tomatina GVA

Algunos señalan que "los tomates duelen, sobre todo los verdes" y que la multitud puede hacer que moverse resulte complicado. Otros advierten que "si no te gusta estar en un espacio reducido con otras personas, esto no es para ti".

Aun así, la mayoría describe la fiesta como "increíble, única y con vibraciones geniales". Según apuntan, pese a pequeños aspectos mejorables como la organización, "una vez que llegas a la zona principal del festival, la diversión empieza de verdad".

Una cita para volver

La Tomatina se celebra en un solo día y dura apenas una hora, de 12 a 13 horas. Hoy comienza y hoy termina, por lo que quienes quieran vivirla tendrán que esperar hasta agosto de 2026.

Buñol se encuentra a tan solo 192 kilómetros por carretera de Alicante, lo que supone poco más de dos horas en coche. Una distancia corta para presenciar de primera mano una de las fiestas más internacionales y singulares de España.