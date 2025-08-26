El lago salado más espectacular de España está en este pueblo de Alicante: aguas rosadas y un refugio para flamencos

La laguna rosa de Torrevieja es uno de los paisajes naturales más sorprendentes de España. Sus aguas teñidas de un tono rosado hipnótico, junto con la presencia de flamencos que habitan en la zona, convierten a este rincón del sur de Alicante en un espectáculo que parece sacado de otro planeta.

Para conocer lugares extraordinarios y únicos en el mundo no hace falta subirse a un avión. A veces, están mucho más cerca de lo que imaginas.

La laguna rosa de Torrevieja es el mejor ejemplo de ello. Se trata de un enclave natural que no solo fascina a quienes lo descubren, sino que además esconde una larga historia vinculada a la sal.

Un tesoro natural

Las Salinas de Torrevieja tienen sus orígenes en época romana. Según la página oficial de las Salinas, se han hallado restos arqueológicos que apuntan a la existencia de una factoría de producción de sal en el siglo I a.C.

Hoy, la explotación se extiende sobre 2.100 hectáreas, de las cuales 1.400 corresponden a la laguna rosa y 700 a la de La Mata.

El entorno forma parte del Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja, declarado Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.

Junto con El Hondo y las Salinas de Santa Pola, conforma un triángulo de humedales clave para el ciclo biológico de numerosas especies, que lo eligen como lugar de paso, nidificación o invernada.

El secreto del color rosado

El característico tono rosa de la laguna se debe a la acción de organismos microscópicos capaces de sobrevivir en condiciones de extrema salinidad.

Las halobacterias y el alga unicelular Dunaliella salina producen pigmentos que tiñen el agua.

A ellos se suma la Artemia salina, un pequeño crustáceo que al alimentarse de estos organismos también adquiere la coloración rosácea.

El resultado es un paisaje de ensueño, único en Europa, que varía en intensidad según la época del año y las condiciones de luz.

Visitas guiadas

La laguna rosa se puede visitar a través de rutas guiadas organizadas los viernes, sábados y domingos.

El recorrido, que parte de la calle Los Portalicos de Torrevieja, se realiza siempre a pie y dura unas dos horas.

Durante el tour, disponible en español e inglés, los visitantes descubren las antiguas balsas químicas, las montañas de sal, la laguna rosa y la zona donde aún se conserva el embarque artesanal.

El precio es de 12 euros para adultos y 9 euros para niños de entre 5 y 12 años.

En verano, la visita arranca a las 20:00 horas, un horario que coincide con la puesta de sol sobre el lago rosado, ofreciendo una estampa difícil de olvidar.

Sobre Torrevieja

La ciudad de Torrevieja es uno de los destinos más animados de la Costa Blanca. Como señala Turisme de la Comunitat Valenciana, "es uno de esos lugares donde todo el mundo encuentra un plan".

Su litoral reúne playas de gran atractivo como La Mata, el Cura, los Náufragos o Los Locos, que se han convertido en puntos de encuentro tanto para visitantes como para residentes.

Laguna rosa Torrevieja Shutterstock

En el centro urbano destacan la Iglesia del Sagrado Corazón y el Parque del Molino, además del Museo Flotante Submarino Delfín S-61, un antiguo submarino de 1973 reconvertido en museo.

Las antiguas torres vigías, como la Torre Cervera o la Torre La Mata, recuerdan la importancia histórica de la zona en la defensa de las salinas.

Y para quienes prefieren el contacto directo con la naturaleza, el ya mencionado Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja ofrece rutas de senderismo y espacios únicos para la observación de aves.

La laguna rosa es el gran icono natural de Torrevieja, pero la localidad ofrece mucho más, como mar, historia, gastronomía y patrimonio.

Todo ello convierte a este rincón de la Vega Baja en un destino imprescindible para quienes buscan una escapada diferente sin salir de la provincia de Alicante.