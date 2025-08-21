Parece Grecia pero está en Alicante y es uno de los pueblos más bonitos de España: la cúpula azul del Mediterráneo

Altea es conocida como la "cúpula del Mediterráneo", un lugar que parece transportarnos a Grecia gracias a sus casas blancas y su azul intenso frente al mar. Situada en la comarca de la Marina Baixa, es uno de los municipios más bellos de España y un destino imprescindible en la provincia de Alicante.

La provincia de Alicante se ha consolidado como un gran reclamo turístico en cualquier época del año. El clima templado y la riqueza de su litoral hacen que cada vez haya menos diferencia entre verano e invierno, con visitantes nacionales e internacionales que la eligen como destino de escapada durante todo el año.

Y si hablamos de pueblos con encanto, Altea encabeza la lista. No en vano, National Geographic la ha considerado el pueblo más bonito de España, un título que refuerza su magnetismo mediterráneo.

Una estampa mediterránea

La semejanza con Grecia no es casual. El casco antiguo de Altea, con sus fachadas blancas, las buganvillas que trepan por las calles empedradas y el azul del mar de fondo, compone una postal que recuerda a las islas helenas.

A esto se suma la cúpula azul y blanca de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Consuelo, uno de los iconos más fotografiados de la Costa Blanca.

Según Turismo de la Comunitat Valenciana, "sus casas blancas y cúpulas azules, que le han valido el título de ‘cúpula del Mediterráneo’, la han convertido en uno de nuestros destinos más populares".

Qué ver en Altea

Pasear por Altea es adentrarse en un lugar donde la historia y la belleza se entrelazan. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, conserva los restos de murallas y accesos como el Portal Vell y el Portal Nou.

Casco urbano Altea

Las calles Salamanca y la glorieta del Manco ofrecen un recorrido lleno de miradores y rincones que invitan a la fotografía.

La plaza principal conduce a la Iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, con su inconfundible cúpula cerámica.

Desde allí, el camino desciende hasta el mar, donde esperan playas como la del Mascarat, la de la Olla con su islote perfecto para el snorkel, o la de Cap Negret con vistas a las montañas.

Para quienes buscan naturaleza, Altea también es punto de partida hacia la Serra Gelada y la Sierra de Bernia. La ruta del Forat de Bernia ofrece una panorámica única, uniendo mar y montaña en una experiencia inolvidable.

Además, cada vez más celebridades eligen la Costa Blanca como su lugar de residencia. Uno de los últimos en mudarse a Altea ha sido el periodista Pedro Piqueras.

El presentador contó en una entrevista para la cadena À Punt, que Altea es desde hace años su "refugio" y desde hace poco su hogar, ya que tras su jubilación reside en una urbanización cercana.

El encanto cercano de Guadalest

En la lista de pueblos más bonitos de España, la provincia de Alicante también presume de Guadalest. Situado entre montañas, este municipio alberga una de las piscinas municipales más impresionantes del país, rodeada de naturaleza y con vistas espectaculares al valle.

Visitar Altea y Guadalest es descubrir que la Costa Blanca no solo es sol y playa, sino también historia, cultura y paisajes que parecen sacados de una postal mediterránea.