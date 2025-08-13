El plan perfecto para refugiarse del calor en Alicante: un museo del agua con entrada gratuita

Los Pozos de Garrigós del Museo de Aguas de Alicante.

Hay pocos planes mejores para combatir el asfixiante calor de Alicante que visitar un museo del agua y pasear por unos antiguos pozos protegidos del sol. Todo ello con entrada gratuita.

Si el Museo de Aguas de Alicante es una buena opción a lo largo del año, durante el verano se convierte en un espacio obligado para locales y turistas.

Desde su inauguración en 2009, más de 260.000 personas ya han visitado el enclave del Museo de Aguas de Alicante; un ente vivo en constante renovación de contenidos que adapta su temática y recursos a las necesidades de cada momento para convertir su visita en una experiencia enriquecedora para sus visitantes.

Este museo destaca por contener una gran oferta educativa y divulgativa, donde el agua es el protagonista.

Sus mayores atractivos son los Pozos de Garrigós excavados en la roca en el siglo XIX.

Conforman un sistema de aljibes con capacidad para más de 800.000 litros. Su finalidad era captar y almacenar el agua de lluvia para su distribución posterior.

"La sensación de estar inmerso dentro de un pozo convierte la visita en una experiencia inolvidable", explican desde Aguas de Alicante.

El Museo de Aguas de Alicante está situado en una zona emblemática de la ciudad, el Casco Antiguo, más concretamente en el barrio de San Antón, en plena ladera del Monte Benacantil, símbolo representativo de Alicante.

Espacios

La planta baja está dedicada a la historia y en ella se puede conocer a través de los diferentes asentamientos y culturas, la evolución de las técnicas y usos del agua así como sus métodos de obtención y distribución del agua.

"También descubrirá la historia de la concesión para el abastecimiento del agua en la ciudad de Alicante", apuntan.

La primera planta es una zona totalmente educativa, intuitiva e interactiva. A través de juegos y nuevas tecnologías, se pueden conocer los diferentes estados del agua, cómo llega el agua a nuestras casas, cómo es el ciclo integral del agua, etc.

Además, dispone de una sala de cine en donde se proyectan contenidos relacionados con el recurso hídrico.

En la segunda planta encontrarás dos salas, una donde conocer los principales proyectos y obras que ha realizado Aguas de Alicante en los últimos años y otra en la que te acercarás a las acciones que Aguas de Alicante realiza para conseguir el desarrollo sostenible.