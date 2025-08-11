La provincia de Alicante contará con un servicio de transporte "a la demanda y sostenible" de la mano de una app con IA

Cuando uno no dispone de un coche particular, desplazarse por algunas zonas de la provincia de Alicante puede llegar a ser una verdadera odisea de horas de trayecto y varios transbordos y combinaciones de distintos tipos de medios de transporte.

Ante esta problemática, la empresa Celering pretende agilizar el acceso al transporte mediante una aplicación que permite a los usuarios acceder al método de transporte que más se adapta a sus necesidades.

Así, esta app ofrece un servicio "a la demanda y sostenible" a los usuarios, tal y como lo expresa su CEO, José María Campos a EL ESPAÑOL.

Además de enfocar su objetivo en optimizar los desplazamientos, reducir costes y minimizar el impacto medioambiental, el fundador de la compañía detalla que esta innovadora propuesta busca "revolucionar la forma en que los alicantinos se mueven por la provincia", al igual que ya lo está haciendo en otras zonas de España, mediante un modelo basado en datos y análisis avanzado que permitirá ajustar la oferta de transporte a la demanda real en cada zona.

Tecnología para una movilidad inteligente

Celering combina el desarrollo de infraestructura propia con la prestación de servicios de movilidad. Su meta es alcanzar la máxima eficiencia en tiempo, coste y emisiones, aprovechando al máximo los recursos disponibles.

A diferencia de las aplicaciones dirigidas directamente al consumidor (B2C), la compañía opera bajo modelos B2B (empresa-empresa) y B2G (empresa-administración), trabajando principalmente para ayuntamientos, diputaciones y empresas privadas.

Con un equipo de unas 40 personas y cuatro años de trayectoria, la empresa ha experimentado un crecimiento notable gracias a su enfoque estratégico y tecnológico.

El análisis de datos como motor

Gracias al uso de la Inteligencia Artificial en su sistema, la operativa de Celering se apoya en un sólido trabajo analítico y de gestión de datos. Antes de implantar un servicio, el equipo realiza estudios exhaustivos acerca de cómo y cuándo se desplaza la población, qué volúmenes de usuarios existen y dónde están los puntos de origen y destino.

Cuando la información no está disponible, generan datos sintéticos con su propio equipo de analítica. Con ello elaboran simulaciones y análisis de escenarios para determinar la solución más eficiente: lanzaderas, carpooling organizado, taxis o minibuses bajo demanda.

Alicante: en fase de estudio

Actualmente, Celering ya opera en numerosas zonas del país como el País Vasco, Madrid, Barcelona, Canarias y Sevilla, entre otros. Si bien en Alicante no está todavía operativa, Celering se encuentra actualmente realizando estudios y análisis de movilidad en distintas zonas de la provincia, incluyendo colaboraciones con un polígono industrial y empresas locales.

Por el momento, los servicios para el usuario final están en una etapa preliminar en Alicante, ya que se busca definir el modelo óptimo antes de su implantación definitiva.

Experiencias que inspiran

Los proyectos de Celering en otras regiones muestran el potencial que podría alcanzarse en Alicante:

• Movilidad rural en el País Vasco: Taxis compartidos para personas mayores, dependientes o estudiantes en zonas aisladas, con tarifas asequibles (1-1,5 €) y subvención pública. El sistema asigna rutas y vehículos de forma optimizada, al estilo de un “BlaBlaCar organizado”.

• Movilidad urbana en Sevilla: Proyecto para que 25.000 trabajadores del Parque de Ciencia y Tecnología dejen sus coches contaminantes en un aparcamiento disuasorio y hagan el último tramo en minibuses eléctricos compartidos, mejorando la accesibilidad y reduciendo emisiones en zonas de bajas emisiones.

Un modelo colaborativo de financiación

El sistema de Celering se sostiene con la participación de tres actores: usuario, empresa y administración pública.

En algunos casos, como en el País Vasco, el usuario solo paga una parte del coste, mientras que en otros, como en Canarias, las empresas hoteleras cubren la mayoría del servicio, a veces con apoyo de fondos públicos.

Normalmente, los proyectos piloto se impulsan desde diputaciones o mancomunidades, que cuentan con recursos para implementar soluciones innovadoras de transporte.

Alicante y el reto de cambiar la movilidad

Campos reconoce que muchos ciudadanos sienten que están “atrapados” en un único modo de transporte, ya sea por la falta de alternativas o por trayectos demasiado largos tanto en transporte público como privado. Mientras que en países del norte y centro de Europa las soluciones bajo demanda son habituales, en España se está dando apenas el primer paso.

Ejemplos como Canarias, donde se avanza hacia un modelo totalmente a la demanda incluso en zonas rurales, muestran que el cambio es posible. Alicante podría ser el próximo escenario donde una aplicación inteligente facilite una movilidad más ágil, económica y sostenible.