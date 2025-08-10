Este es el nombre de niña preferido de los alicantinos: tiene 5 letras y significa "luz"

La llegada de un nuevo miembro a la familia siempre aporta alegría y una ola de emociones a una pareja, pero también incertidumbre sobre una nueva etapa y también acerca del nombre que van a elegir.

Si bien muchas parejas ya saben con antelación el nombre que van a elegir para sus hijos, este tema puede conllevar momentos de estrés y hasta de desacuerdo entre los dos miembros de la pareja en ocasiones.

En estos casos, algunas personas recurren a consultar cuáles son los nombres más utilizados en este momento en la zona en la que residen, además de fijarse en la facilidad a la hora de pronunciarse y su significado.

Concretamente, en Alicante, hay un nombre que brilla con luz propia cuando hablamos de niñas recién nacidas: Lucía. Con sus cinco letras y su significado tan luminoso, “luz” o “la que nace al amanecer”, este nombre se ha convertido en el favorito de los alicantinos para dar la bienvenida a sus hijas.

Lucía no es solo popular en la provincia. Según los últimos datos del INE, también es uno de los más elegidos en toda España. Su encanto radica en que es sencillo, musical, fácil de pronunciar y con un toque clásico que nunca pasa de moda.

Pero Alicante no se queda solo con Lucía. Otros nombres que también triunfan en las salas de maternidad del Hospital General, el de Sant Joan o el de Elche son Sofía, que significa “sabiduría” y mantiene un aire elegante; Martina, asociado a fuerza y constancia; Paula, de origen latino y con un carácter dulce; y Valeria, que evoca salud y vigor.

Muchos padres alicantinos apuestan por nombres cortos, con sonoridad suave y significados positivos. Y aunque las tendencias cambian, parece que los clásicos con un toque moderno siempre encuentran un hueco en el corazón (y el registro) de las familias.

En definitiva, Lucía sigue reinando en la lista de los nombres de niña más populares en Alicante. Quizá porque, como su significado, transmite esa luz especial que los padres desean para sus hijas desde el primer día.