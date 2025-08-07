Dos jóvenes de Alicante convierten su TFM en un altavoz sobre la crisis de la vivienda: "¿Y el futuro?"

Anabel Mora y Alejandro García, justo delante de las viviendas del Portón, en obras desde 2006. A.R.

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en un laberinto sin salida para miles de personas. En especial para los jóvenes, que ven cómo los precios del alquiler y la compra se disparan, sobre todo en ciudades turísticas como Alicante.

En este contexto, donde pagar 400 euros por una habitación ya no es una rareza, sino una trampa extendida, dos jóvenes alicantinos han decidido plantar cara al problema desde un lugar inesperado: su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Alejandro García Azúcar, de 24 años, y Anabel Mora Fernández, de 23, son estudiantes de arquitectura de la Universidad de Alicante y autores de 'Cuadro Bizantino', un podcast convertido en un altavoz sobre el problema de acceso a la vivienda.

Su TFM no se quiere quedar solo en un documento para un tribunal académico, sino que toma forma sonora para denunciar, desde dentro y desde fuera de la arquitectura, la imposibilidad de acceder a una vivienda digna.

Sobre Cuadro Bizantino

'Cuadro Bizantino' nace de la saturación, del miedo al abismo que supone acabar una carrera de siete años y mirar al futuro sin certezas. "Muchos estudiantes tienen la suerte de que sus padres los ayuden económicamente durante los estudios, pero ¿qué pasa cuando terminas?", se pregunta Anabel Mora.

"Lo que me depara ahora mismo en la vida es pagar 700 € por una habitación", denuncia Alejandro García durante una conversación con EL ESPAÑOL de Alicante.

Ambos explican que quisieron aprovechar su TFM para transformar esa ansiedad en reflexión crítica. "Exprimir un poco esta inquietud y este miedo al futuro", comentan. "¿Cuál es el futuro que nos espera exactamente?", se preguntan en voz alta. Buscan respuestas a través de los invitados de su podcast.

Su formato no fue casual. "Un TFM en libro no va a llegar ni a la universidad ni a la calle", afirma García. Por eso eligieron el videopodcast como vehículo para hacer llegar sus ideas a un público amplio y joven.

Lo han hecho, además, con una puesta en escena original, grabando episodios en bañeras, camas, cocinas o trasteros, huyendo de la solemnidad institucional.

Múltiples ángulos del problema

El podcast está compuesto por ocho episodios donde abordan el acceso a la vivienda desde múltiples ángulos: la economía, la arquitectura, la política, el género o la ecología.

Su intención es construir "un discurso desde la arquitectura" sobre un problema que, paradójicamente, apenas se trata en las aulas.

Desde el piloto, donde analizan las 12 medidas del Gobierno para convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar, hasta el último capítulo, -grabado en sus casas familiares como símbolo de retorno-, cada entrega cuenta con invitados y escenografías simbólicas.

Además, incluyen secciones fijas como 'Villanos de Villamaceta', 'Momento ecoogarden' y un 'brindis final' que, según dicen, permite tratar temas duros desde el humor, la celebración y la comunidad.

La política en el podcast

Uno de los capítulos más potentes es el de política y urbanismo, donde invitaron a la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez. La entrevista, grabada en la cama para "quitarle la institucionalidad", fue reveladora.

"No lo sé", respondió la concejala cuando le preguntaron por qué no se ha construido vivienda pública en la ciudad al menos en los últimos siete años.

Sin embargo, los creadores del podcast agradecen mucho la participación de la concejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, en el cuarto episodio de Cuadro Bizantino.

"No sabemos si después se llevará a cabo alguna medida o si compartirá nuestras preocupaciones, pero dice mucho sobre ella que haya venido a nuestra casa a escucharnos. Al menos es consciente del problema", afirman los jóvenes.

La realidad de los desahucios

'Cuadro Bizantino' ha trascendido el formato podcast y ha echado raíces en la vida real. Alejandro y Anabel colaboran con el Sindicato de Carolinas, una organización horizontal que lucha contra la precariedad habitacional en Alicante.

Han organizado directos en Instagram con miembros del sindicato, como una madre desahuciada o el presidente de una comunidad ocupada en la zona norte de la ciudad, cuyos vecinos decidieron no abandonar sus viviendas tras la entrada de un fondo buitre.

Este vínculo con lo tangible les ha llevado a un nuevo nivel de compromiso. "Queríamos hablar con personas que nos van a hablar desde esta realidad que por desgracia viven cada vez más personas", explican.

El futuro del podcast

Actualmente, además de haber desarrollado su Trabajo de Fin de Máster, Alejandro y Anabel se encuentran realizando prácticas profesionales.

Sin embargo, sus contratos finalizan en septiembre y, como tantos otros jóvenes, se enfrentan ahora a la incertidumbre de qué será lo próximo. Buscar un empleo que les permita independizarse se ha convertido en una prioridad.

Durante estos meses también han tomado conciencia del enorme esfuerzo que implica sacar adelante un proyecto como Cuadro Bizantino. El tiempo, la organización y la energía que requiere compiten con las exigencias del día a día laboral. Aun así, no quieren que este altavoz termine con el fin de sus prácticas.

Aunque reconocen que probablemente no podrá seguir con el mismo formato, su voluntad es mantener viva la esencia del proyecto. "Cuadro Bizantino no se va a acabar el 26 de septiembre", afirman con rotundidad.

Cuadro Bizantino continuará como un altavoz para visibilizar que el problema de la vivienda sigue siendo una realidad urgente, y como un espacio de diálogo con expertos y agentes implicados que ayude a buscar respuestas y soluciones.

Vivienda pública en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado en las últimas semanas una batería de medidas con el objetivo de paliar el déficit de vivienda en la ciudad.

Según ha defendido el alcalde Luis Barcala, el consistorio está impulsando la creación de más de 6.000 viviendas, de las que un 40 % serán de promoción pública, a través del desarrollo de nuevos barrios como Lomas del Garbinet, Nueva Albufereta, Cerámica Santo Tomás y el Parque Central.

A esto se suman convenios con la Generalitat para levantar 220 viviendas protegidas en suelo municipal, la rehabilitación de edificios en barrios como San Gabriel, San Blas, el Casco Antiguo y Rabasa, y ayudas directas al alquiler joven de hasta 250 euros al mes.

Además, se ha reforzado la ordenación urbanística con medidas como la moratoria sobre los apartamentos turísticos en edificios completos.

Sin embargo, aunque estas iniciativas muestran un cambio de rumbo en la política de vivienda municipal, la mayoría de las actuaciones anunciadas están todavía en fase de planeamiento o licitación, por lo que su impacto real no será visible a corto plazo.

El verdadero reto, como han advertido ya algunos colectivos, será garantizar que estas promesas se concreten y que las viviendas lleguen a quienes más las necesitan, algo que requerirá años de ejecución y seguimiento