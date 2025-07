Fran y Juan celebran las dos décadas del matrimonio igualitario en Alicante: "Faltaba dignidad en la vida"

Fran y Juan se conocen desde 1997. En el siglo pasado no podían casarse dos hombres entre ellos porque el matrimonio igualitario no llegó a España hasta 2005. En las celebraciones del Orgullo LGTBI de este año este es un hito que recuerdan y ellos también celebran ser de las primeras parejas que lo hicieron en la provincia de Alicante.

Trabajando en su peluquería en el barrio de Benalúa, los dos recuerdan cómo surgió su historia y lo que significó la reforma del Código Civil en su vida.

"Cuando Zapatero se presentó a presidente", indica Fran, "hubo una portada de la revista Zero donde prometió el matrimonio, que entonces se llamaba homosexual que yo prefiero decir matrimonio igualitario". "No le creí", añade rotundo.

Zapatero fue el segundo presidente socialista y Fran recordaba perfectamente que "en la etapa de Felipe González no tuvo nunca ni un guiño a la comunidad LGTB". De hecho, añade, "parecía que para Felipe González no existíamos".

Aquella portada fue en 2002 y Países Bajos había hecho historia en 2001 al convertirse en el primer país que cambiaba sus leyes para reconocer ese derecho. El siguiente país, Bélgica, tardó dos años en hacerlo. Y el tercero, que sería España, tardaría otros dos más. El tiempo de las leyes iba despacio.

Por eso Fran reconoce que "cuando realmente aquello se aprobó me quedé como en flash porque cuando no esperas una cosa, es como que eso no se va a realizar". Y así concede que "tardé un poco en procesarlo y por eso no me casé el mismísimo día".

En el camino legal tuvo que escuchar como en el Congreso acudían a hablar diferentes expertos convocados por los partidos. Y así se acuerda "perfectamente" del psiquiatra que había llamado el PP, Aquilino Polaino.

En su intervención este dijo que "un padre hostil, distante, violento o alcohólico" o una "madre percibida como sobreprotectora" son las causas de que una persona sea homosexual. "Nos puso a caldo", afirma ahora Fran.

Al recordar aquellos enfrentamientos políticos sobre este derecho, Fran razona que no entendía la postura del PP. "No sé por qué se metió en ese jardín: hubo manifestaciones donde fue Rouco Varela, Rita Barberá no fue a ninguna y luego un recurso de anticonstitucionalidad que nos dejaba durante unos años en el limbo de si estábamos o no estábamos casados".

Mientras eso pasaba, el compromiso entre los dos ya era firme, hasta el punto de que "realmente mi fecha de aniversario la considero el día que conocí a Juan". Pero en esos debates se hablaba también de las ventajas que suponía.

Así fue como Fran cuenta que se dijo: "Esto puede dar dignidad a mi vida. Me falta dignidad a mi vida. Sí, dignidad. Así de claro, el matrimonio igualitario trajo dignidad a la vida de mucha gente, entre ellos, nosotros".