El pueblo a una hora y media de Alicante con un santuario construido en el interior de una cueva: "Una joya poco conocida"

Existen lugares que parecen olvidados por el tiempo, donde la vida aún se mueve a ritmo de un río, campanas de iglesia y encuentros casuales con vecinos. Así es Calasparra, un pueblecito murciano con mucho encanto

A solo una hora y media en coche desde Alicante, Calasparra es como ese rincón que todos buscamos cuando queremos desconectar, comer bien y respirar naturaleza sin tener que irse demasiado lejos.

Calasparra es mundialmente conocido por su arroz con Denominación de Origen. Sin embargo, esta pequeña localidad murciana tiene mucho más que ofrecer aparte de su gastronomía.

Uno de los grandes atractivos es el Santuario de la Virgen de la Esperanza, enclavado en una cueva junto al río Segura. No importa si eres creyente o no: es casi imposible que este lugar no te transmita emociones y grandeza. Tal vez sea la piedra, el frescor del agua o ese silencio que parece abrazarte.

Naturaleza en estado puro

Si lo tuyo es caminar, hacer fotos o simplemente mirar sin pensar, no puedes perderte el Cañón de Almadenes. Repleto de pasarelas, miradores, cuevas prehistóricas y hasta rutas en kayak para los más valientes, se trata de un lugar ideal para los amantes de la naturaleza.

Y luego está el campo. Ese campo de secano y arrozales, de colores ocres y verdes, donde el sol pega fuerte pero también regala atardeceres que parecen pintados.

Lo bonito de Calasparra es que no parece un destino turístico. No hay prisas, ni colas, ni tiendas con imanes. Hay abuelos en las plazas, bares con tapas caseras y gente que te saluda como si te conociera de toda la vida. Y eso, hoy en día, vale oro.

• Cómo llegar: desde Alicante, tardarás una hora y media por la A7

• Dónde comer: en casi cualquier sitio te van a dar un arroz de escándalo, pero apunta Restaurante El Olivar o El Tíerico.

• Dónde dormir: si tienes pensado quedarte una noche o más, existen casas rurales monísimas en los alrededores, una opción ideal si vas en pareja o con amigos.

En definitiva, Calasparra es un sitio con mucho encanto que requiere ser disfrutado con mucha calma y consciencia para poder apreciar cada uno de sus detalles. Es un lugar que se descubre poco a poco, sin filtros, sin prisa, tanto es así que sus habitantes lo califican de una "joya" que no muchas personas conocen.