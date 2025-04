Yunhee y Adriana, dueñas del restaurante más saludable de Alicante: "Hay quien viene con recelo y repite"

Nada de carne. Es lo que más llama la atención al entrar en Mareando la Huerta, un céntrico restaurante de la ciudad de Alicante que ofrece comida artesanal con toques mediterráneos, colombianos y coreanos.

Al frente del local están Adriana Suárez y Yunhee Jang, dos mujeres emprendedoras que se conocieron trabajando en hostelería y que, tras años de experiencia en el sector, decidieron montar algo propio.

La chispa surgió cuando Suárez le propuso a su compañera abrir juntas un restaurante de comida saludable. "Le dije, Yunhee, ¿qué te parece esto que tengo en mente? Y aunque se sorprendió, enseguida se ilusionó y se unió al proyecto". Tenía claro que ella era la socia ideal: "Es muy seria y trabajadora", afirma.

Del confinamiento a un local propio

Así nació Mareando la Huerta en 2021, en un pequeño local cerca del Mercado Central, justo después del confinamiento. "La pandemia nos hizo reconectar con la cocina de antes", recuerda Suárez. Ese redescubrimiento se convirtió en la base de su propuesta: alimentación consciente y recetas caseras hechas desde cero.

"No creemos que comer carne no sea saludable, pero sí sentimos que no es lo más respetuoso. Nosotras queríamos compartir un estilo de vida", explica la gerente. Y aunque el concepto generaba dudas al principio, ha logrado conquistar paladares.

"Mucha gente venía con recelo porque no había carne. Algunos hasta se levantaban y se iban al leer la carta. Pero otros decidían probar, y muchos de ellos vuelven cada semana. Es cuestión de dar ese primer paso", explica Suárez riendo.

Parte del equipo de Mareando la Huerta

Más grande, pero misma esencia

En enero de 2023, se trasladaron a un local más amplio en la calle Rafael Terol, con más equipo y sin tanto miedo por lo que estaban haciendo.

"Ahora somos diez personas en el restaurante. Empezamos siendo cuatro. Mi pareja también se ha unido al proyecto", explica Suárez.

Lo que no ha cambiado es la esencia: cocina casera, sin atajos ni productos precocinados. "Aquí no se abre ninguna bolsa. Empezamos cada día a las ocho de la mañana picando cebolla, ajo… todo lo hacemos nosotras", recalca la chef Jang.

Bibimbap con acento alicantino

Uno de los platos estrella es el bibimbap, receta coreana que en manos de Jang se convierte en una fusión equilibrada y deliciosa.

"Es el plato que más nos representa. En Corea es como la paella en España. Lo hacemos con arroz salvaje, verduras, salsa gochujang y miso. No tan picante como en mi país, porque aquí no lo toleran tanto, pero con todo el sabor", detallan.

Brunch y menú del día

La carta combina recetas con identidad coreana, colombiana y mediterránea, pensadas para sorprender sin perder el alma.

También destaca el menú del día, -que cambia cada semana-, y un brunch de fin de semana que ha ganado popularidad.

"Fue una petición de nuestros clientes. Querían algo fresco, vistoso, y nuestra cocina se presta mucho: hacemos zumos naturales, platos con aguacate, colores… funciona muy bien", comenta Suárez.

El local abre de lunes a domingo, de 11 a 17 horas. Jueves, viernes y sábado, de 20h a 23h. Los martes está cerrado.

Algunos de los platos de Mareando la Huerta

Para todos los públicos

Mareando la Huerta también se ha consolidado como un espacio seguro para quienes tienen alergias e intolerancias alimentarias.

"A raíz de nuestro concepto, empezaron a venir personas con alergias e intolerancias. Así incorporamos platos sin gluten, sin lactosa y opciones veganas", explican.

"Hoy en día todas las familias tienen un celíaco, un vegetariano o alguien con alguna intolerancia, y se agradece tener un sitio donde todos puedan comer bien".

Lejos de las modas y del postureo foodie, el restaurante de Suárez y Jang es una declaración de intenciones. "Hacemos comida del día a día con cariño. Como la que te hacía tu abuela, pero con conciencia", resume Suárez.