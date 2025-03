Explora la historia oculta de Alicante bajo tus pies: el plan perfecto para un día de lluvia

Esta primera semana de marzo está siendo protagonizada por el mal tiempo, el frío y las lluvias en Alicante.

Un temporal que si bien invita a quedarse en casa en el sofá con una manta y un chocolate caliente, no impide organizar planes originales y llenos de cultura e historia.

Y es que Alicante no es solo playa, sol y terrazas, pues la capital, al igual que toda la provincia, cuenta con una amplia oferta cultural, artística e histórica que no requiere de exponerse al mal tiempo.

En este sentido, además de contar con múltiples museos cubiertos para descrubir sobre la historia y el arte alicantino, la capital de la provincia aguarda uno de los mayores tesoros de la historia de nuestro país.

Y no, no nos estamos refiriendo al Castillo de Santa Bárbara, que si bien es el lugar emblemático para conocer en profundidad la historia del municipio, no se trata del mejor plan para hacer un día de lluvia.

Historia bajo tus pies

Alicante cuenta con una red de refugios antiaéreos construidos durante la Guerra Civil Española, que hoy en día ofrecen una interesante opción cultural para días lluviosos.

Estos espacios subterráneos, diseñados para proteger a la población de los bombardeos, se han restaurado y están abiertos al público, permitiendo conocer de cerca este capítulo de la historia local.

En total, la ciudad dispone de más de 90 refugios antiaéreos, algunos de los cuales son visitables y ofrecen una visión detallada de cómo se vivía durante los bombardeos en la Guerra Civil. Las visitas guiadas permiten recorrer estos espacios y conocer historias y anécdotas de las personas que un día los utilizaron para salvar sus vidas.

En la actualidad, tienes la oportunidad de hacer tres rutas por algunos de los refugios de la Guerra Civil en Alicante, siendo estas:

Ruta 1: Refugios R31 Séneca y R46 Doctor Balmis

Esta ruta comienza en el Centro de Interpretación de la Guerra Civil, donde se recorren tres salas temáticas que ilustran la vida en Alicante durante el conflicto. Posteriormente, se visitan dos refugios antiaéreos bien conservados: el R31 Séneca y el R46 Doctor Balmis.

El punto de encuentro para realizar esta ruta de dos horas de duración es la esquina de la Calle Portugal con la Calle Italia.

En cuanto a los horarios, las visitas de esta ruta suelen realizarse a las 10:00 y a las 17:00 horas. Se recomienda consultar el calendario disponible para confirmar horarios específicos. El refugio R46 no es accesible para personas en silla de ruedas.

El precio es de 4,72 euros por persona.

Ruta 2: Visita a Varios Refugios Antiaéreos

Este trayecto incluye la visita a varios refugios ubicados en diferentes puntos de la ciudad, como General Marvá, Músico Tordera, Palmeretes (Plaza Castellón) y Tabacalera.

Durante el recorrido, se comparten historias y anécdotas de quienes utilizaron estos espacios para resguardarse de la mano de un guia experto.

El punto de encuentro para realizar esta ruta de un poco más de dos horas de duración es la avenida General Marvá 27

Esta ruta suele ofrecerse el primer fin de semana de cada mes, generalmente a las 10:00 y a las 17:00 horas. Es aconsejable consultar el calendario para fechas específicas.

El precio es de 4,72 euros por persona.

Ruta 3: Refugios de Benalúa, Santa Faz y Panteón

La visita inicia en el refugio de Benalúa Sur, destacando las características de los refugios tipo galería. Luego, se traslada (en vehículo particular) al refugio de Santa Faz y, finalmente, al Panteón de los Guijarro en Villafranqueza.

El punto de encuentro para realizar esta ruta de dos horas de duración incluyendo desplazamientos es la Calle Isabel La Católica, 42.

Esta ruta también suele ofrecerse una vez al mes, generalmente los sábados. Se recomienda consultar el calendario para fechas específicas.

Desde la página oficial de los refugios antiáereos de Alicante, hacen hincapié en que es imprescindible disponer de vehículo particular para los desplazamientos entre los puntos de visita.

En caso de no contar con transporte propio, se puede consultar la disponibilidad de plazas con un suplemento de 10 euros, además de los 4.72 euros del coste de la entrada. Esta actividad no es accesible para personas en silla de ruedas.