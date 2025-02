Rozalén, Mushka o The Tyets, los artistas que llegan a Villajoyosa este verano en el Maror Festival

Rozalén, Mushka, Muchachito Bombo Infierno o The Tyets, entre otros artistas, aterrizarán en la localidad alicantina de Villajoyosa con el regreso este verano del Maror Festival.

La nueva edición del evento contará con artistas de primer nivel durante el fin de semana del 27 al 28 de junio, además de mercado de artesanía, zona de food trucks y muchas otras actividades.

Desde Maror Festival pretenden consolidarse en esta segunda edición, cuyo objetivo "es activar y proponer un nuevo concepto de ocio y cultura, en un enclave privilegiado junto al mar y donde la música brillará gracias a los conciertos de músic"a rock y un cartel de primera línea formado por grupos en valenciano en su mayoría.

La cantautora Rozalén presentará en el Maror Festival de 2025 su última gira 'El abrazo'. La artista manchega llevará a La Vila Joiosa su música y su mensaje de amor, conexión y esperanza, siendo una de las voces más influyentes y queridas del panorama musical español.



Inspirada por las circunstancias de la vida, Rozalén ha sentido recientemente la necesidad de aferrarse a las emociones universales, a lo verdaderamente importante, y ahí apareció el título de su nuevo álbum, 'El Abrazo'.



A pesar de la corta edad de Mushka, la artista ya se ha convertido en un gran referente dentro de la escena urbana catalana. Su música se define como reggaeton atrevido y música triste, con tintes de dancehall, R&B y rap.



The Tyets es uno de los grupos que goza de mejor salud en el panorama musical de la actualidad. El primer grupo en catalán en superar el millón de oyentes mensuales en Spotify se presentará en la segunda edición de Maror Festival en un momento inmejorable.



Muchachito Bombo Infierno hará gala de su enérgico directo con un show muy especial donde no faltarán sus grandes éxitos "Ojala No Te Hubiera Conocido Nunca", "Si tu si yo, si, no", "Luna" o "Siempre Que Quiera".



Además de las bandas mencionadas, también actuarán Julieta, Marlena, Auxili, Malifeta, Suu, Sant Gatxo, Abril y el ganador de La Vila Talent Fest 2025.

La Vila Talent Fest

También tendrá lugar la primera edición del concurso La Vila Talent Fest 2025, que busca "crear un escaparate musical en la ciudad" y dar la oportunidad a los músicos de la provincia de Alicante a presentar sus proyectos.



La gran final será el 4 de abril en el Teatro Auditorio de Villajoyosa, y dará la oportunidad a las bandas a ganarse un hueco dentro del panorama musical y darse a conocer entre el público. La banda ganadora formará parte del cartel del Maror Festival 2025 y actuará en su escenario el 27 de junio de 2025.