Ni Benidorm ni Jávea: este es el pueblo de Alicante donde la influencer Lola Lolita tiene una casa

Santa Pola, un encantador pueblo costero de la provincia de Alicante, ha captado la atención de una de las influencers más seguidas de España: Lola Lolita. Conocida por su contenido en redes sociales, donde comparte su día a día, tendencias de moda y consejos de belleza, esta joven alicantina ha decidido hacer de Santa Pola su refugio veraniego.

Lejos de municipios más conocidos como Benidorm o Jávea, Santa Pola ofrece un ambiente más tranquilo y familiar, con playas de arena fina, aguas cristalinas y un puerto pesquero tradicional que le otorgan un encanto único. Es aquí donde la 'tiktoker' ha encontrado el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de su tierra.

Con su ubicación privilegiada, a tan solo 20 minutos en coche de Alicante, el pueblo se ha convertido en un destino ideal para aquellos que buscan tranquilidad sin alejarse de los principales centros urbanos.

Sus inicios en Elche

La elección de Santa Pola no es casual. La joven nació hace 22 años en Elche, Alicante. Un municipio muy próximo a la localidad costera, y donde muchos ilicitanos e ilicitanas tienen su casa de vacaciones.

Lola Lolita y su hermana, conocida en redes como Sofía Surferss, estudiaron en el CEIP Baix Vinalopó y el IES Misteri d'Elx, mientras trabajaban en sus carreras como influencers y empresarias.

De hecho, el que era alcalde de la ciudad en 2022, Carlos González, llevó a cabo una recepción para felicitarlas por el libro que acababan de publicar y por su documental en Amazon Prime Video, 'Lola Y Sofía, las reinas del TikTok'.

Cuando tenía 17 años, Lola Moreno, publicó su primer libro 'Lola Lolita 1: nunca dejes de bailar', las aventuras de la estrella de Musical·ly!. Sin embargo, la influencer confesó en una entrevista con Vicky Martín Berrocal, que en esa época no lo pasó especialmente bien.

"Yo era la única de 1.200 alumnos que hacía contenido para redes sociales. Yo era el hazmerreír de mi instituto. Todos, excepto mi clase y mis profesores, me abucheaban. Me hicieron cierto bullying, aunque por suerte no llegó al peor de los casos", explica en el pódcast de la diseñadora.

Su mudanza a Madrid

Con el tiempo Lola Lolita se mudó a Madrid para seguir creciendo en el terreno profesional, ya que es ahí donde viven la mayoría de influencers españolas. La ilicitana siempre ha hecho para sus seguidores 'house tour' para enseñar las casas en las que ha vivido.

Sin embargo, el momento más especial para la influencer llegó hace 8 meses cuando compartía con sus seguidores un vídeo mostrando la casa a la que se había mudado junto a su novio, el tiktoker Isaac Belk, y sus mascotas en Madrid.

La casa en la que vive actualmente es un chalé de 3 plantas, con garaje, sótano, jardín, terraza y de decoración minimalista.

Un refugio veraniego

Lola Lolita reside en Madrid, pero no ha dejado de lado sus raíces, ya que la joven visita mucho la provincia de Alicante. Veranea en la localidad de Santa Pola y también pasa mucho tiempo en Jávea, uno de los destinos más populares entre los famosos

En sus historias de Instagram de este verano, se pueden ver algunas imágenes de la influencer en Santa Pola. La casa que aparece en sus historias es un precioso chalé con vistas al mar y rodeado de naturaleza. En las fotos se puede ver la felicidad de la influencer y su familia en este rincón de la provincia.

En la actualidad, Lola Lolita es uno de los rostros españoles más conocidos en las redes sociales. En Instagram acumula 4 millones de seguidores, y en Tik Tok ya son más de 13 M.