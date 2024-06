Las Hogueras Especiales de Alicante piden una mayor inversión pública: "Somos las más visitadas"

Las Hogueras de Alicante cierran el ciclo del fuego y se inicia uno nuevo para el que trazar su camino. Si el presidente de la Federació destaca el objetivo de trabajar por el Patrimonio de la Humanidad, Josep Amand Tomàs se centra en la financiación actual pública que necesitan las comisiones que plantan en categoría especial "porque o se regulariza o nosotros no podemos llegar a más".

El punto de partida para Tomàs está en que "el volumen de la fiesta se ha multiplicado y lo hace cada año". De hecho, valora la propuesta de profesionalización que lanzó Olivares para la Federació porque "solo tramitar las solicitudes de todas las Hogueras ante los organismos oficiales y luego organizar todos los eventos requieren una dedicación grandísima".

Por eso apoya "que al menos debería haber una persona dedicada profesionalmente al tema, independientemente de que todos los cargos lo hagan con voluntad como hasta ahora. El volumen que tiene la fiesta actualmente no podemos dejarlo solo en la ilusión de las personas porque llega un momento en que estas se cansarán".

Este punto se traslada a la asociación que preside de Hogueras Especiales: "Son las que más invierten, de hecho, para plantar el mínimo es 82 500 euros, y algunas nos gastamos más de esa cantidad. Recoger esa cantidad es complicado y por eso pedimos que el Ayuntamiento se implique a la hora de las subvenciones".

Una argumentación en la que recuerda dos factores clave: "Somos una referencia porque somos las Hogueras que más se fotografían y visitan cuando vienen a la ciudad. Y necesitamos dar calidad y para ello hay que invertir más". La cuestión que reitera es que "tenemos el presupuesto muy controlado y es muy difícil superarlo. Si no es a través de subvenciones oficiales, llegará un momento en que ya no se podrá más".

El reparto de ese dinero, principalmente del Ayuntamiento de Alicante, es un tema que preocupa a todas las comisiones. Y ahí Tomàs reivindica su espacio: "A nivel económico las Hogueras Especiales no han estado bien tratadas. Si miramos las subvenciones, porcentualmente el más bajo de todos. Y no queremos que le quiten nada a nadie, pero sí pedimos que el porcentaje sea el mismo que el resto de categorías. Y desde no hace mucho tiempo se ha mejorado, pero no se ha llegado a donde creemos que se necesita".

Ese es un proceso de negociación abierto en el que Tomàs marca un plazo ya que "por parte de la Federació se ha hecho un estudio para mejorar esas subvenciones, sobre todo las especiales, y queremos pensar que para el 2025 ese tema se regularizará, porque o se regulariza por ahí o nosotros no podemos llegar a más".

Tomàs puntualiza que al gestionarse este asunto entienden que "la Federació evidentemente trabaja para todos, para el de la sexta categoría como el de especial. Y no podemos pedir un miramiento extraordinario porque se deben a todos". Pero reitera que "las de especial tienen que ser las más valoradas, las que inviertan más y las que den mejor imagen de la fiesta. Nosotros procuramos hacerlo en todo, pero necesitamos un mayor apoyo de las instituciones".

Una Administración Pública que, hasta ahora, había tenido menos peso y en esta edición lo está ampliando es la Generalitat. "Desde Hogueras Especiales no tenemos una relación especial. Pienso que tiene que ser la Federació la que debe implicar a la Generalitat y, de hecho, lo está haciendo como lo de las bandas de la música que asistieron al pregón".

Con quien sí mantienen acuerdos es con Turisme Comunitat Valenciana, "que sí está colaborando desde hace años y con el mismo presupuesto, este año no hemos notado incremento. Y la relación ha sido buena anteriormente y pensamos que será buena actualmente".

El contexto económico es una de las razones tras estas argumentaciones: "El año pasado fue increíble porque todo se disparó, cualquier cosa que fueras a contratar se multiplicó y algunas cosas el doble. Y asumir ese aumento es muy, muy difícil. O eres una hoguera muy grande o es insalvable el tema".

"Este año parece que se ha estabilizado después de lo que aumentó, pero es muy complicado asumir el coste de todo porque queremos mejorar la Hoguera y hay que atender la banda de música, la pirotecnia, el alquiler del racó, absolutamente todo. Y es muy complicado asumirlo todo y mantenerse en especial. Los compañeros hacemos un esfuerzo increíble para poder mantener la categoría, pero o estabilizamos eso o eso explotará", concluye.