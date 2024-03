¿Miedo a viajar sola? Mujeres de Alicante cuentan su experiencia y cómo lanzarse a la aventura sin compañía

Los nervios a los días previos a un viaje, hacer la maleta en el último minuto y comprobar una y otra vez que llevamos el pasaporte encima. A este escenario se asemeja las vísperas del inicio de una nueva aventura. Y es que los viajes son de estas vivencias que nos marcan de por vida y los causantes de poder contar decenas de anécdotas a nuestro a la vuelta. Unas experiencias que suelen asociarse con tener a otra persona a nuestro lado. Pero ¿y si ante la pregunta de "¿Con quién te vas?", contestaríamos más a menudo con un "me voy sola"?

Aunque alarmadas por las noticias negativas que desgraciadamente inundan nuestro día a día, lo cierto es que cada vez existen más medios y herramientas para garantizar la seguridad de las mujeres y evitar que el miedo se apodere de nosotras.

"¿Cómo sería viajar sola?", "¿Me daría vergüenza hacer cosas sola?", "¿Qué dirá la gente?" Ante esas dudas, muchas mujeres siguen sin dar el paso a coger un avión y tener a su propia persona como única compañía. Sin embargo, cada vez son más las que deciden dar el paso y aventurarse en un viaje a otra parte de España, a otro país o continente.

Pero ¿por qué viajar sola? A esta pregunta contesta Marta Cabedo Astruells, secretaria de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viaje (AEVAV), distinguiendo dos tipos de peticiones. "Por una parte, existen mujeres que quieren viajar solas y se plantean el viaje como un reto o una necesidad personal", y por otro lado "mujeres que se ven forzadas a viajar solas por diferentes motivos o circunstancias de la vida y se animan a viajar solas pero como parte de un grupo".

Sobre el número de mujeres que se animan a emprender una aventura sola, Cabedo asegura atender a "muchísimas". Aunque valientes y con ganas de probarse a ellas mismas, sostiene que algunas de ellas experimenta inseguridades y miedos tales como la seguridad, la barrera idiomática y hacerse entender, y el tener la mayor parte del tiempo ocupado. Ante estos temores, la secretaria de AEVAV aconseja a las mujeres que vayan a emprender un viaje sola por primera vez que acuden a una agencia de viajes ya que "engloban todo: desde la seguridad hasta la comunicación, el consejo y la información necesaria".

¿Cuáles son los destinos más seguros para viajar sola? Según AEVAV, entre los lugares con mayor seguridad figuran países como EE.UU, Canadá, Japón, Tailandia, Singapur, Australia y cualquier país europeo. Por otra parte, entre los destinos "menos seguros" figurarían la India, Egipto, Marruecos, Colombia y Madagascar. En cuanto a recomendaciones, Cabedo aconseja a las mujeres "tener a una persona al otro lado del teléfono que sepa dónde estamos", tener en cuenta la cultura del país donde vamos a viajar, así como tener un seguro de viaje.

Ellas lo han vivido

Adriana, durante su viaje a Austria en 2023.

A sus 23 años, Adriana Sebastián Yagües ha viajado más de una vez sola. Una experiencia que le ha aportado "madurez, paciencia y aprender a dejarse fluir". Tras aventurarse en una experiencia en solitario en Austria el pasado verano, asegura haber aprendido a "tomar las decisiones de lo que me apetezca en el momento" y a "estar avispada en todo momento porque no hay nadie que te vaya a salvar". Sobre el miedo y la inseguridad, asegura que "es algo que puedes experimentar, pero al final no deja de ser el mismo miedo que cuando andas sola por tu barrio de noche". "Es una experiencia que todo el mundo debería hacer", sentencia.

Ana, durante su viaje por el sudeste asiático.

Ana Iniesta Martínez decidió aventurarse en solitario por primera vez en 2022. Y lo hizo por todo lo alto. Tras pasar por una "crisis existencial", la eldense de 33 años decidió coger su mochila e irse al sudeste asiático "sin billete de vuelta". Tras llegar a Tailandia y recorrer otro países de la zona, asegura haber ganado en "confianza y en crecimiento personal". "La mejor experiencia de mi vida", así resume su viaje, asegurando que "no eres consciente de lo que estás a punto de hacer hasta que te vas de verdad".

"Viajar sola es experimentar la libertad de no depender de nadie". Con estas palabras, hace énfasis en el choque cultural entre Europa y el Sudeste de Asia, argumentando que "en Asia, la gente se preocupa mucho por los demás y nunca van a molestar a una mujer sola". A la hora de aconsejar a las mujeres que quieran viajar sola, asegura que "debemos romper con el tabú de que una mujer no puede viajar sola. No debes esperar a nadie". "Nunca he sido tan feliz en mi vida como estos meses viajando", finaliza.

A sus 22 años, Coco Marie Görlich conoce de primera mano lo que supone estar lejos de casa y tener que "buscarse la vida". Hablando a este diario desde una terraza de Indonesia tras haber estado meses en la India, relata cómo viajar sola le ha cambiado la vida. "Es una manera de volverte independiente y de abrir la mente", habiendo viajado por primera vez en Columbia, ya cuenta con miles de kilómetros recorridos por todo el globo. Coco pisa un país y ya está pensando en otro. Mañana emprenderá una nueva aventura rumbo a Filipinas. "Era mi sueño y lo estoy cumpliendo", asegura. En cuanto a consejos, recomienda a las mujeres que deseen aventurarse solas "ser fuertes, pensar que todo tiene solución y que nada le eché para atrás para vivir la mejor experiencia de su vida".

Lucía, durante un viaje por los pirineos.

Lucía Asensi viajó por primera vez sola a Holanda con 18 años, una experiencia que suscitó el desacuerdo de sus padres y el deseo de cumplir un sueño. Ahora, con 32 años y tras recorrer varios países sola y hacer amigos por todas partes, afirma estar "más preparada". Unas experiencia que le han permitido "darle una oportunidad al mundo y averiguar que no es tan malo". Unas vivencias que le marcaron tanto que asegura no poder elegir una preferencia entre viajar sola o acompañada.

Sobre el miedo de algunas mujeres, recomienda "ir con cuidado y seguridad" pero "disfrutarlo al máximo".