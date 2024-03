El Gobierno responde al PP: no hay previsión de segunda pista para el aeropuerto de Alicante

El Gobierno de Pedro Sánchez no contempla la construcción de una segunda pista para el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, reclamada tanto por los ayuntamientos de ambos municipios como por la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana.

Así se desprende de la respuesta parlamentaria al senador Agustín Almodóbar fechada el pasado 4 de marzo sobre las previsiones del Ministerio para la construcción de esta segunda pista. Y es que aunque encabeza la respuesta asegurando que "el papel principal del gestor aeroportuario como es AENA es el de ofrecer a las compañías aéreas infraestructuras eficientes y de calidad, con capacidadd de atender sus demandas", niega dicha previsión.

La pregunta del senador alicantino estaba referida a la activación del Plan Director del aeropuerto. Pero el Gobierno le ha respondido que "el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, al igual que resto de aeropuertos de la red de AENA, dispone en la actualidad de unas infraestructuras con capacidad suficiente y precios competitivos que permiten una operación eficiente para las compañías aéreas".

En este sentido, hay que recodar que la reclamación de esta segunda pista por parte del Ayuntamiento de Alicante que fue apoyada el pasado 30 de enero en pleno municipal por PP, Vox y PSOE (partido del Gobierno), se basaba en que "la capacidad operativa del aeropuerto de Alicante-Elche puede llegar a un punto de saturación debido a la tendencia alcista del sector del transporte aéreo y después de batir récords de pasajeros en 2023 con 15,7 millones de usuarios".

Para ello se basaban en el anuncio de JetHolidays con un incremento de hasta 200.000 plazas en el aeropuerto alicantino entre este año y el que viene. O, más recientemente, el anuncio de 9 nuevas líneas aéreas por parte de Ryanair de conexiones con toda Europa.

En cualquier caso, el Gobierno afirma que "el Plan Director no es un plan de inversiones, sino una herramienta de planificación estrictamente aeroportuaria y no urbanística, que permite establecer las directrices de desarrollo futuro de cada aeropuerto. las actuaciones previstas no están supeditadas a un horizonte temporal concreto, sino a que se vayan alcanzando los volúmenes de tráfico que las requieran".

En este sentido, el Gobierno expresa que aunque "la propuesta de revisón del Plan Director del aeropuerto incluye la construcción de una segunda pista, siendo necesario para poder avanzar en la misma contar con un amplio consenso territorial", según "los estudios realizados" a "corto/medio plazo no es necesario disponer de una segunda pista en el aeropuerto".