¿Sin planes para Nochevieja? Estas son las actividades que proponen las ciudades de la provincia Alicante

La última noche del año ya está aquí. Mientras algunas familias ya están ultimando los preparativos para despedir el año 2023, algunas personas todavía no saben con certeza qué hacer en Nochevieja. Si eres de los que suelen celebrar este evento, recopilamos en este artículo las actividades que organizan los ayuntamientos de las principales ciudades de la provincia de Alicante para comer las doce uvas al son de las campanadas de año nuevo.

Tras procurar no atragantarse con las doce uvas, es hora de lucir nuestros mejores looks para despedir un año lleno de aprendizaje y experiencias. Si salir a la discoteca no es la mejor opción para ti, en EL ESPAÑOL te proponemos los planes que organizan algunas ciudades de la provincia.

Torrevieja

En la ciudad del sol y de la sal, cada 31 de diciembre se despide el año en grande con una serie de actividades que duran todo el día. Si bien las campanadas de la Iglesia de la Inmaculada Concepción suelen retrasarse con respecto a las campanadas de la Puerta de Sol en Madrid, una situación que ha provocado varias risas, celebrar la Nochevieja en Torrevieja suele ser sinónimo de magia.

En este sentido, además de las campanadas en la Plaza de la Constitución y una fiesta con DJ hasta las 2 de la madrugada, el Ayuntamiento de Torrevieja organiza varias actividades para toda la familia a lo largo del día en distintos puntos de la ciudad con sorpresas y campanadas infantiles desde las 11.30 horas.

Alicante

La capital de la provincia ofrece este año otra despedida en grande. Aunque con un cambio de ubicación debido a la presencia del Belén Gigante en la Plaza del Ayuntamiento, la Nochevieja alicantina seguirá siendo igual de grandiosa. En este sentido, la confluencia entre la Rambla de Méndez Núñez y el Portal de Elche será utilizada este domingo 31 de diciembre para la celebración de las campanadas de Año Nuevo.

Actividades de la Nochevieja de 2022 en la Plaza del Ayuntamiento.

Este año se sigue con la celebración de dos fiestas, una para mayores y otra para los pequeños de la casa. La primera será la 'infantil', de 10.30 a las 13.00 horas del mediodía y en la cual se repartirán 1.800 bolsas de cotillón. Ya a las 22.00 y hasta las 4 horas, los habitantes de Alicante podrán celebrar la Nochevieja 'adulta', en la cual se podrán escuchar las campanadas o bien en la Plaza del Ayuntamiento, o bien quedarse en la Rambla para dar la bienvenida al 2024 mediante el sistema de megafonía allí instalado. El Ayuntamiento repartirá 2.200 bolsitas de las uvas de la suerte. La música será la protagonista de la fiesta, con la actuación de la orquesta Athenas y las interpretaciones de varios DJ.

Elche

En la capital del Medio Vinalopó, no podía faltar la despedida en grande de este 2023. Para ello, el Ayuntamiento ha previsto una serie de actividades a lo largo de este domingo, culminando con las campanadas en la Plaça de Baix. Este año la ciudad pondrá varios altavoces en el centro para disfrutar de la música hasta altas horas de la noche.

Durante el día, tendrá lugar la carrera de San Silvestre, que partirá a las 18 horas desde la Plaça de Baix y tendrá una distancia de cinco kilómetros.

Doble Nochevieja en Benidorm

Un año más, la ciudad de Benidorm organizará esta noche la Nochevieja más multitudinaria de La Marina Baixa y una de las más concurridas de toda la Costa Blanca. Según las previsiones de la concejalía de Fiestas y la Asociación de Bares, Restaurantes y Locales de Ocio de la capital turística, más de 10.000 personas se reunirán en el principal arenal de la ciudad para decirle adiós al 2023.

La fiesta de Nochevieja en Benidorm en 2022.

Una vez finalizadas las campanadas, comenzará un gran espectáculo piromusical que unirá música y fuegos artificiales. Como novedad este año, a la una de la madrugada la ciudad se conectará con la televisión británica para retransmitir las campanadas desde el Big Ben de Londres mediante seis pantallas gigantes.

