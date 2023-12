Dos médicos de Alicante, entre los mejores profesionales de la medicina española, según Top Doctors

La IIX edición de los premios 'Top Doctors' coloca a dos médicos de Alicante entre los especialistas mejor valorados de España durante este año 2023. Este certamen, originario de Estados Unidos y que se realiza desde hace más de una década, tiene en cuenta la formación nacional e internacional, las habilidades clínicas, el grado de especialización y los años de experiencia de estos profesionales.

Este reputado listado anual recoge los 50 doctores y especialistas médicos españoles de la medicina privada más votados por el propio colectivo médico, entre los cuales, dos doctores y especialistas de Alicante figuran entre los mejores médicos de España.

En concreto, este año, Top Doctors ha destacado, entre los 50 médicos galardonados, al especialista en aparato digestivo, Enrique de Madaria Pascual. Este doctor cuenta con más de 20 años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. Es presidente de la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) y fue presidente de la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC). Es un experto internacionalmente reconocido en enfermedades biliares y pancreáticas.

Además, es autor de más de 100 artículos científicos, incluyendo estudios en revistas de prestigio como The New England Journal of Medicine, Nature Reviews in Gastroenterology and Hepatology y Lancet Gastroenterology and Hepatology, así como de varios libros y capítulos de libro sobre enfermedades digestivas.

El otro profesional de Alicante que ha incluido Top Doctors en su lista es el traumatólogo infantil, Pedro Gutiérrez Carbonell. Este reputado traumatólogo y cirujano ortopédico en Alicante especializado en patología infantil. Cuenta con casi tres décadas de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos ámbitos de la especialidad. En concreto, es experto en deformidades, lumbalgia, medicina del deporte infantil, ortopedia infantil, parálisis cerebral infantil y displasia de cadera, entre otros.

En su trayectoria profesional destaca su puesto en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Elda y en la Clínica Maisonnave de Alicante. Se licenció en Medicina y Cirugía y, posteriormente, se especializó en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Además, ha participado en la redacción de más de 20 artículos para revistas y libros científicos sobre Traumatología Infantil.

Al igual que en otras ediciones, todas las votaciones de esta lista se realizan con las valoraciones de los pacientes, tal y como lo recoge el periódico Quincemil, "para asegurar que los ganadores tienen, además del reconocimiento de sus compañeros, la confirmación por parte de sus pacientes como profesionales de primer nivel".

Top Doctors Awards es un premio a la excelencia Médica que la compañía lleva otorgando en Estados Unidos desde hace más de una década, y que desde 2014 se concede también en España. Los doctores y especialistas de la salud premiados son los más recomendados del país cada año a través del proceso de nominaciones que la empresa lleva a cabo. El propio colectivo médico y de especialistas de la salud es el que ha elegido, a través de miles de recomendaciones a los mejores especialistas españoles.

