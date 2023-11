Dormir con nuestra mascota: ¿Sí o no? Esto es lo que dice un experto en animales de Alicante

Sentir el calor de nuestra mascota, oír su ronroneo y no poder evitar acariciarla, llegar a casa y que se nos salte a los brazos como si no nos hubiera visto en meses: tener a peludos en casa eleva muchas veces nuestros niveles de bienestar y felicidad. Muchas son las protectoras de la provincia de Alicante que albergan a muchos peludos que dessean encontrar un hogar y una familia, un proceso de adopción que se convierte en un gran momento de felicidad para muchas familias. Sin embargo, ¿Somos conscientes de la importancia de educar bien a nuestras mascotas?

El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante y veterinario funcionario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Gonzalo Moreno del Val, advierte sobre la importancia de ser conscientes de lo que podemos ofrecer al animal antes de adoptarlo: "Es una decisión que necesita ser meditada, se deben tener en cuenta muchos factores como saber qué tipo de animal vamos a traer a casa y cuales van a ser sus necesidades".

A la hora de educar a nuestra mascota, el veterinario destaca la importancia de inculcar valores y buenas costumbres a nuestros animales desde sus primeros días en casa, haciendo énfasis en la importancia de acudir a un profesional en caso de duda. "Para educar a nuestra mascota, siempre debemos premiar las actitudes positivas y no castigar aquellas conductas que no nos gustan, y ante algún problema de comportamiento, siempre es mejor acudir a profesionales de la conducta animal, como los etólogos", afirma el veterinario.

¿Dormir con nuestra mascota?

Entre las costumbres que muchos dueños de mascotas adoptan dentro del hogar, figura el hábito de dormir con nuestra mascota en la cama. Una costumbre muy bonita y tierna, sin embargo, ¿Es realmente recomendable?

Cada casa es un mundo y cada familia tiene su forma de educar a su mascota y de establecer sus propios límites. Hay quiénes no les dejan subir al sofá, otros que no les permiten entrar en algunas habitaciones de la casa, etc. Sobre la costumbre de permitir que nuestros peludos se suban a la cama y nos acompañen durante la noche, el experto veterinario ha aportado a EL ESPAÑOL punto de vista desde su profesión.

"Ni está del todo bien ni está del todo mal", sobre esta cuestión, explica que puede tener para algunas personas muchos beneficios como "vencer algunos miedos e inseguridades que nos puede aportar la noche o la soledad, aparte de compartir un momento de ternura con nuestro animal". Sin embargo, también alerta del posible peligro que puede suponer esta costumbre, como la zoonosis, es decir, la transmisión de una enfermedad de un animal a un ser humano.

"Estar cerca de nuestras mascotas durante un tiempo prolongado, puede provocar que se transmitan posibles enfermedades que tiene el animal, así como pulgas o garrapatas". En este sentido, el veterinario hace hincapié en la importancia de realizar frecuentemente "controles veterinarios".

Unas posibles transmisiones que pueden tener, en ciertos casos, graves consecuencias, sobre todo en personas que disponen de un sistema inmune débil. En este sentido, el experto recomienda no dejar que las mascotas duerman con niños o con personas que padezcan algún tipo de enfermedad respiratoria o cutánea o asma.

El experto también alerta del riesgo de desarrollar algún tipo de alegría al estar mucho tiempo a una distancia corta de nuestras mascotas. "Al final, se trata de una cuestión de salud, los veterinarios trabajamos desde un enfoque de salud pública y desde la perspectiva One Health", destaca el experto.

El concepto One Health hace referencia a la colaboración interdisciplinar y mundial en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medioambiente.

Alternativas

Existen otras formas de poder dormir sin renunciar a la cercanía de nuestros peludos, en este sentido, el veterinario recomienda a los dueños de mascotas que establezcan un lugar en la habitación donde el animal pueda dormir. Para ello, indica, por ejemplo "delimitar una zona de descanso para el animal, colocando objetos suyos para que pueda oler su olor y que sepa que este es su lugar".

