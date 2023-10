Vuelta a los hábitos de consumo de antaño: dónde comprar a granel en Alicante

Ir a comprar solo una vez a la semana por el ritmo acelerado de la semana laboral y salir del supermercado con 3 bolsas de plástico pesando una tonelada, llenos de productos envasados con materiales poco sostenibles. Así son los hábitos de consumo de la mayoría de los alicantinos.

Se trata de una forma de consumir muy propia de estas últimas décadas, fruto de la consolidación de un sistema capitalista y del empleo de estrategias de marketing por parte de las marcas y de las cadenas de producción. Sin embargo, al hablar con personas mayores sobre hábitos de consumo, éstas recuerdan una forma de comprar mucho más distinta a la actual.

Carente de plástico y comprando en cada comercio una cosa distinta, siendo conscientes de la calidad y de la provenencia de cada producto, así era el consumo antiguamente. Una forma de consumir que cada vez vuelve más a la vida de las personas de la sociedad actual.

Concepto de a granel

El funcionamiento de una tienda a granel es muy simple. Consiste en llevar nuestros propios recipientes, ya sean táper o bolsas, y llenarlos de los productos que queramos. Basadas en la filosofía de "compra solo lo que necesites", las tiendas de productos a granel pretenden concienciar sobre el impacto de nuestro consumo y reducir el desperdicio alimentario.

Carlos Giner, propietario de la tienda a granel Delizies, ubicada en el centro de Alicante, afirma que "aún queda mucho camino para que la gente realmente cambie sus hábitos de consumo, pero cada vez estamos más cerca de lograrlo". "Noto que cada vez más gente se consciencia, sobre todo los jóvenes", añade.

Comprar a granel cumple además con la regla de los "tres erres de la ecología": reutilizar, reducir, reciclar. Una regla indispensable para reducir nuestro impacto medioambiental, tal y como lo señala la asociación Greenpeace y el propio Ministerio para la Transición Ecológica en su página web.

Una compra inteligente

Afectados por la idea de "comprar por si acaso", anclada en nuestra mente a raíz de la crisis del Covid-19, son muchas las personas que prefieren comprar una vez a la semana grandes cantidades de productos. Unos productos que suelen caducar o pudrirse al haberse comprado con demasiada antelación antes de su consumo. "Los clientes de los productos a granel están acostumbrados a realizar una 'compra inteligente', comprando solo lo que necesiten en el momento", destaca Carlos Giner, sobre la compra a granel.

La crisis inflamatoria que sufren la mayoría de los productos y cómo ésta afecta al bolsillo de las personas también es motivo de crecimiento de esta forma de consumir. Una compra más consciente que puede ser una solución a la ansiedad que provoca la subida de precios.

"La inflación también nos ha afectado a nosotros, sin embargo, al ser pequeños negocios, hemos intentado ajustar los precios, a veces reduciendo nuestro propios beneficios, para que el cliente no se vea afectado", destaca Carlos Giner. "Aparte, al dejar de comprar en grandes cantidades en supermercados, y priorizando productos en proporciones más pequeñas, el gasto es menor", añade.

Una despensa de productos comprados a granel.

¿La forma de consumo del futuro?

Ante el gran impacto medioambiental que provoca nuestra actual forma de consumir, es inevitable pensar que algún día se tendrá que encontrar una alternativa para no generar tanto impacto. Yendo desde los envases de plástico, hasta la compra de productos provenientes de la otra punta del planeta, el modelo de consumo actual deja una gran huella ecológica y es conocido por ser insostenible.

Un impacto que perjudica a nuestro ecosistema, amenazado por la ya llamada "ebulición global", el nuevo término utilizado por la ONU para reemplazar el "calentamiento global" y referirse al estado crítico en el que se encuentra nuestro planeta debido a las altas temperaturas.

Ana María es clienta habitual de productos a granel y explica cómo adoptar esta forma de consumo le ha cambiado la vida: "Antes no era consciente del impacto que puede tener lo que compro y cómo lo compro, ahora solo compro en pequeñas cantidades y ya no genero casi residuos". "Desde que compro a granel me siento mucho más en armonía con mi filosofía de vida y siento que estoy aportando mi granito de arena para salvar el planeta, aparte de ayudar al comercio local", sentencia.

¿Dónde comprar a granel en Alicante?

Cada tienda a granel ofrece unos productos concretos, yendo desde alimentos, hasta productos del hogar y cosméticos, y son varias y cada vez más las tiendas de este tipo en la ciudad de Alicante.

Delizies: En esta tienda, ubicada cerca de la estación de tren, se pueden encontrar productos naturales como legumbres, frutos secos y especias, así como mieles y arroces.

La Aromata: ubicada en el Mercado Central, esta tienda ofrece una gran variedad de tés y cafés a disposición del cliente para comprar a granel.

A granel, tu droguería: este local ubicado en la Florida Alta ofrece todo tipo de productos para el hogar, yendo desde detergentes, hasta jabones y papel higiénico reciclado.

Happy vegetal: esta tienda, ubicada a escasos metros del Mercado Central, ofrece todo tipo de productos veganos a granel, combinando con productos envasados de origen ecológico.

