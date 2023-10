Los eventos deportivos que no te puedes perder este octubre en Alicante

Buena noticia para los amantes del deporte. La provincia de Alicante ofrece este mes una agenda llena de eventos y planes deportivos para pasárselo en grande en el interior y al aire libre. Desde partidos de fútbol hasta campeonatos de rugby, este octubre promete venir cargado de diversión, adrenalina y entretenimiento, aprovechando las temperaturas agradables de este principio de otoño.

Varias localidades de la provincia serán las anfitrionas de estos eventos y actividades deportivas, culminando con el campeonato europeo de rugby en Elche y el campeonato nacional de vela femenina.

Rugby

Esta disciplina destaca este mes por celebrarse el VIII Elche 7s Torneo Internacional Rugby 7 los días 14 y 15 de octubre en la Ciudad Deportiva de Elche. En esta octava edición, la ciudad reúne a las mejores selecciones europeas de rugby en su modalidad olímpica de Seven en España, tanto en categoría masculina como femenina

Las entradas, gratis para los menores de 10 años, se pueden adquirir desde 10 euros en la página web del Torneo Internacional Rugby 7.

Vela

El Real Club de Regatas de Alicante organiza este mes la gran final de la Liga Iberdrola de Vela Femenina entre los días 20 y 22. Esta competición, de ámbito nacional, está destinada a tripulaciones femeninas que compiten en barcos monotipos, proporcionados por los distintos clubes náuticos participantes.

Se trata del único circuito español dedicado a la vela femenina de cruceros y el comité organizador de la regata proveerá a las participantes las embarcaciones, con el fin de minimizar costes y fomentar así una mayor participación. En esta final, 10 tripulaciones femeninas competirán por el título de campeonas de España.

El campeonato está organizado por la Real Federación Española de Vela, el Real Club

Náutico Calpe, Real Club Náutico Madrid, Real Club Marítimo del AbraReal Sporting Club, Club Náutico S’Arenal y Real Club de Regatas Alicante, con la colaboración de las Federaciones Autonómicas sedes de las regatas.

Fútbol

Para los futbolistas, la ciudad de Alicante organiza para los más pequeños y amantes de este deporte, la tercera edición del 'Mundialito Kids', en el que los aficionados del fútbol podrán practicar este deporte en las instalaciones de Montemar.

El Estadio Martínez Valero de Elche acogerá este mes los partidos de Elche vs FC Andorra el día 10 y Elche vs Tenerife el día 29. Por su parte, el Estadio Nuevo Pepico Amat de Alicante ofrecerá el partido Elche vs Tenerife el día 15 de octubre.

El 15 de octubre, por otra parte, el C.F El Eldense se afrontará con el C.F Elche en el estadio Nuevo Pepico Amat en la localidad de Elda.

Skate

El día 14 de octubre, los amantes de las disciplinas de scoot, surf, skate y bmx se darán cita en el campeonato 'Open Pump track' en la localidad de Muchamiel. El evento será dividido en tres categorías, siendo la primera: skateboards, longboards, surfskates y cruisers; la segunda, scooters y patinetes y la tercera, bicicletas

Para participar en las actividades del campeonato, será obligatorio llevar protecciones de rodillas, codos y cabeza. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de la web del ayuntamiento de Muchamiel hasta el 10 de octubre.

