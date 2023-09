Un pueblo de Alicante, elegido entre los más atractivos de Europa: qué visitar y cuándo hacerlo

El verano se acaba, -oficialmente el 23 de septiembre-, y eso es algo inevitable. Un hecho que se repite todos los años, y que afecta de forma negativa sobre todo a los amantes del sol, la tumbona en la playa y un chapuzón en la piscina. Pero, septiembre no significa el fin del turismo ni del ocio. También es el mes en el que se da la bienvenida al otoño, a las rutas por la naturaleza y a disfrutar de los destinos con más calma y menos aglomeración.

Mucha gente prefiere los destinos costeros frente a los de interior, y este año una localidad alicantina se ha colado en la lista de los 14 municipios costeros más atractivos de Europa, según los usuarios de la plataforma de búsqueda de vuelos y hoteles Jetcost. ¿Adivinas cuál es?

Desde la redacción de El Español de Alicante te damos algunas pistas: la localidad se divide en dos núcleos urbanos, cuenta con ocho kilómetros de litoral y su vino es conocido por la uva moscatel. Se trata de Teulada Moraira, aunque la plataforma hace mención a la segunda, que es la parte costera.

[Esta es la pizzería de Alicante que se coloca entre las 50 mejores de Europa en 2023]

Qué visitar

Teulada Moraira

El turismo en Teulada - Moraira ofrece diversas experiencias. Los amantes del sol y el mar pueden disfrutar de las hermosas calas de Les Platgetes para explorar los fondos marinos con snorkel.

Otras calas notables son Cala Cap Blanc, Cala del Portixolet, Cala L’Andragó y Cala Llebeig, que atraen tanto por su belleza como por su rica biodiversidad y antiguos refugios de pescadores.

Las playas a lo largo de 8 kilómetros de costa con Bandera Azul son ideales para relajarse y disfrutar de vistas impresionantes. Los entusiastas del senderismo pueden explorar el Cap d’Or y su flora y fauna.

En el interior, el Paisaje Protegido Les Sorts revela un relajante entorno cultural. Las fuentes, como la Font Santa y la Font de la Jana, son atractivos adicionales.

El casco urbano de Teulada ofrece un ambiente encantador con su arquitectura gótica amurallada, destacando la Iglesia fortificada de Santa Catalina Mártir, la Ermita de la Divina Pastora y la Sala de Jurats i Justicies. En la costa, se pueden admirar el Castillo de Moraira y la Torre de Vigía del Cap d’Or.

Cuándo hacerlo

Casco urbano Teulada Moraira.

La mejor fecha para conocer Teulada-Moraira es antes y después de la época estival, ya que durante los meses de mayo, junio, septiembre y octubre hace buen tiempo pero no hay tanta aglomeración de turistas.

También durante las fiestas de la localidad para conocer su tradición y vivir de forma auténtica la experiencia, entre ellas destacan: la Fiesta del moscatel, los Moros y Cristianos, la Festividad del Corpus Christi, las Fiestas de San Antonio, las Fiestas de la Divina Pastora o las Fiestas de Semana Santa en Teulada.

Volviendo a la lista de Jetcost sobre los pueblos costeros más atractivos de Europa, estas son las otras 13 localidades elegidas por los usuarios de la plataforma:

Cadaqués (Gerona - Cataluña - España)

Tarifa (Cádiz - Andalucía - España)

Sóller (Mallorca - Islas Baleares - España)

Combarro (Pontevedra - Galicia - España)

Agios Nicolaos (Creta - Grecia)

Manarola (Cinque Terre - Liguria - Italia)

Polperro (Cornualles - Reino Unido)

Ravello (Costa Amalfitana - Campania - Italia)

Cacela Velha (Algarve - Portugal)

Kotor (Montenegro)

Sète (Occitania - Francia)

Cefalú (Sicilia - Italia)

Aveiro (Región Centro - Portugal)

Sigue los temas que te interesan