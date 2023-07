Viral el tuit de un arqueólogo de Aspe sobre la jornada de reflexión: "Igual esto ayuda a quien no lo tenga claro"

Tan solo quedan unas horas para que se termine la jornada de reflexión y millones de españoles y españolas se dirijan a sus colegios electorales para votar. Muchos son los periodistas y famosos que han recordado durante estos días a la audiencia la importancia de votar en las elecciones generales del 23 de julio.

A lo que se han sumado investigadores, profesores y otras figuras como el arqueólogo alicantino Felipe Mejías, quién ha aprovechado sus redes sociales para mandar un mensaje a sus seguidores acompañado de una imagen del cartel del Campo de Concentración de Albatera con una pintada donde aparece la palabra 'VOX': "Mañana es la jornada de reflexión. Igual esta foto ayuda a hacerlo a quien no lo tenga claro".

Lo realmente interesante del tuit es lo que cuenta justo después cuando explica qué hay detrás de la imagen. "Y si tenéis un rato y queréis saber la historia que se esconde detrás de esta pintada, os la cuento. Creo que merece la pena", añade y abre hilo.

[Campo de concentración de Albatera: memoria y huellas del infierno]

Felipe Mejías explica que desde 2020 participa en un proyecto arqueológico en el Campo de Concentración de Albatera, donde el primer día de trabajo ya se fijaron en la pintada del cartel y también en el intento de alguien por manchar de rojo las lavandas de un centro de flores con los colores de la bandera republicana. Inmediatamente dieron parte al Ayuntamiento de San Isidro, pero alguien debió verlo antes y se adelantó borrando él mismo la pintada.

Unos meses después ocurrió algo similar. De nuevo, la palabra 'VOX' destacaba en un cartel en memoria del cartel del Campo de Concentración de Albatera, un lugar todavía muy doloroso para muchos. "Nunca habría pensado que el color fucsia se podía prestar a un campeonato entre la ignorancia y el odio", añade.

De nuevo Felipe y sus compañeros llamaron al Ayuntamiento y también a la Guardia Civil para que devolvieran al cartel su aspecto original. Y otra vez, la misma historia. Una persona anónima se ocupaba de borrar el grafiti. Hasta que al final un día, el arqueólogo observó a un joven hablando con el alcalde de la localidad, que resultó ser su "héroe", pero que por miedo a molestar no se había acercado a saludar.

Un año después, Mejías recibió en su bandeja de entrada de Twitter un mensaje de un contacto que no tenía. Se trataba del héroe anónimo, que le daba las gracias por una conferencia donde se le nombraba y además explicaba que este tipo de actos le salían solos pues caminaba con sus hijos por ahí y no le gustaba ver "basura" por el camino. A lo que este añade: "No pasarán".

Al final del hilo, Mejías explica quién es el chico anónimo que dos veces borró las pintadas que manchaban el cartel del Campo de Concentración de Albatera. Se trata de Bruno, un grafitero. "Estoy convencido de que personas como él, gestos como el suyo, hacen de este mundo un lugar un poco más digno. Buen fin de semana y mejores cervezas. Y votad", concluye el hilo del arqueólogo.

