Este es el parque de montaña más cerca de Crevillente para respirar aire fresco este puente

Con el puente del 1 de mayo a la vuelta de la esquina, muchas están pensando en su próxima escapadas, pero si te quedas en la provincia de Alicante una alternativa a la playa puede ser el turismo de interior.

La provincia cuenta con lugares increíbles tanto en la costa como en la montaña. Un ejemplo de ello es el El Parque de Montaña de San Cayetano en Crevillente, un lugar situado a 817 metros de altitud, que está perfectamente acondicionado para pasar un día en el campo o incluso la noche, ya que también dispone de un albergue.

El origen del parque se encuentra en una antigua ermita dedicada a San Cayetano. Desde la página de turismo del Ayuntamiento de la localidad, lo describen como una zona de umbría, "surcada por el cauce de una rambla profundamente encajada, en la que contrasta su vegetación a base de manchas de bosque de pinar adulto y sotobosque mediterráneo". Lo que más destaca de este lugar es la panorámica que ofrece, desde la que se puede contemplar el Paraje Natural de El Hondo, la Vega Baja del Segura y la llanura litoral.

Mucha gente lo elige para la práctica de senderismo, ya que sus laderas no son muy escarpadas, sino que el valle está rodeado por pistas y caminos de herradura. También hay cerca un manantial. Sin duda, un planazo para este puente puede ser ponerse la ropa deportiva, llevar algo de comer y muchas ganas de pasar un rato rodeado de naturaleza, acompañado de unas vistas a la montaña de escándalo.

Para acceder

Vistas desde el Parque de Montaña de San Cayetano en Crevillente. Turismo Costa Blanca

Desde el consistorio de Crevillente, describen al mejor forma de acceder a él:

1| Tomando el "Camino de los pavos" desde la Nacional 340, dirección Crevillent-Albatera, se avanzan 300 metros y se toma el camino de la izquierda, conocido como "Camino de los pavos".



2| Así mismo, se continua por este camino, sin tener en cuenta ningún cruce hasta haber recorrido 3.410 metros hasta el Trasvase. Hay que tener precaución en el cruce existente a los 475 a la derecha, que no es, y se continua por la izquierda.



3| A los 879 metros hay que continuar por el camino también de la izquierda, asfaltado, para no equivocarnos.



4| A los 2380 metros si hay que coger el camino de la derecha camino de tierra y recorrer por el mismo hasta los 2.670 metros, donde se cruza el camino de servicio de riegos de levante y el canal, continuando justo por enfrente sin girar.



5| Hay que continuar recto y tener cuidado con el cruce, que no es a los 2920 metros, y se continua por la izquierda, es decir recto y en el siguiente cruce que se observa a los 3.020 se continua recto sin girar y a continuación seguido se observa a los 3.410 metros del mencionado camino la salida al trasvase, el cual se tiene que cruzar y seguido hacia el área recreativa del Picacho San Cayetano.

