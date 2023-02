La alicantina Sofía Martín se queda con las 'Ganas': "Mi corazón es muy grande"

"La música no es una competición. Yo he logrado lo que quería, que es transmitir y compartir sentimientos con la gente", así describe Sofía Martín (Heidelberg, 1996) su aprendizaje tras pasar por el Benidorm Fest 2023 el pasado 31 de enero. No llegó a la final; y de hecho, fue la primera concursante en marcharse. Pero sigue con su sueño, la música. Ahora, con un nuevo single llamado 'Ganas'.

La nueva canción de Sofía que se estrena hoy, 24 de febrero, habla de una historia de amor, un flechazo una noche de fiesta, "algo con lo que todo el mundo se puede identificar". Con dos minutos y medio de duración, Ganas se convierte en la canción que abre una nueva era pop para Sofía, pero con su particular toque electrónico de fondo.

Tuki para el Benidorm Fest; Tóxica, que entró en la lista de los'Viral 50 Spain' en Spotify; 'Yo por ti', el hit del verano pasado con Abraham Mateo y Vice; y ahora 'Ganas', su canción más personal "inspirada en alguien o algo" real.

[Así es Sofía Martín, la alicantina que quiere conquistar el Benidorm Fest con la energía de 'Tuki']

Sofía Martín se encontraba trabajando en Miami cuando la escribió, y también cuando recibió la noticia de que había sido una de los 18 artistas seleccionadas para participar en el concurso para elegir representante de España en Eurovisión. "Muchas veces conocemos a alguien o vamos a un sitio, pero nos tenemos que ir, y al final nos quedamos con las ganas", detalla.

"Soltera", con un "gran corazón"

Desde EL ESPAÑOL de Alicante preguntamos a Sofía Martín si cantarle a la conquista significa que está enamorada. "Estoy soltera, pero quiero a mucha gente. Los artistas tenemos que dejar espacio para la inspiración, y mi corazón es muy grande", afirma entre risas.

La joven, que nació en Alemania, pero ha vivido gran parte de su vida en la ciudad de Alicante, explica que quizá el motivo de su canción sea que se quedó un poco "con las ganas" de haber permanecido más tiempo en Miami, y por supuesto, de haberlo hecho durante más tiempo en el Benidorm Fest, que se celebró los días 31 de enero, 2 de febrero y 4 de febrero de 2023.

Sofía Martín, foto promo 'Ganas'. Cedida

¿Repetirá en el Festival?

La ilicitana Blanca Paloma con su 'EaEa' será la representante española en el festival. Sofía Martín fue la concursante que menos puntos recibió en el Benidorm Fest, algo que la dejó fuera del concurso.

[Blanca Paloma y Niño de Elche, cuando el flamenco es cuna de la inmigración que pisó la ciudad del calzado]

Sin embargo, lejos de desanimarla, la artista afirma confiar en ella porque "sé que mi música es buena". Confiesa que tras meses de duro trabajo junto a sus bailarines, se sintió "algo triste" con los resultado. Pero, no se olvida de que al final es un concurso y son cosas que pasan en la industria. "Se me pasó super rápido cuando vi a la gente disfrutar con mi música; han sido super cariñosos conmigo. Y me volvieron a recordar la intención que tenía, hago música para crear momentos y conectar con la gente".

Dice que todavía es pronto para pensar si volverá a presentarse el año que viene, pero que de momento se conforma con haberse atrevido este año. "Ha sido una oportunidad de crecimiento enorme; me lo plantearé si llega el momento".

Su favorita entre los concursantes del Benidorm Fest fue su amiga Vicco, aunque también tiene buena relación con la ganadora. "Blanca Paloma es una artista increíble. Tiene su estilo, que representa muy bien una parte de España".

Sobre las actuaciones de este año, no quiere decir nada "hasta que las cosas no estén cerradas". Pero confiesa que posiblemente la veamos en algún que otro festival el próximo verano. Sofía Martín nos da las gracias por la entrevista y se marcha recordándonos que es una artista "con el corazón muy grande". "¡Para todas y todos, eh!", añade riendo.

Sigue los temas que te interesan