Pedro Fernández, uno de los cinco primeros cerebritos del MIR 2023 y el mejor en la Comunidad: qué elegirá

El pasado lunes, Pedro Fernández y sus amigos, también graduados en Medicina, estaban comiendo en un restaurante de Alicante cuando el Ministerio de Sanidad publicó el listado de aprobados de las pruebas selectivas de la Formación Sanitaria Especializada. "Acabamos gritando y dando saltos de alegría porque no esperábamos los resultados hasta el día siguiente.

180 aciertos, 20 fallos y una puntuación de 114,1969, han sido las cifras que lo han colocado el cuarto con mejor nota en el MIR 2023, y el primero de toda la Comunidad Valenciana. Pedro Fernández tiene 25 años "recién cumplidos", y es natural de Albacete, pero reside en Alicante desde que comenzó sus estudios de Medicina en el Campus de Sant Joan d'Alacant de la Universidad Miguel Hernández.

Aunque no lo tiene claro todavía, cree que se decantará por la opción de dermatología porque le gustaría trabajar con pacientes de todas las edades, pero sobre todo porque estos especialistas gozan de "mayor flexibilidad laboral y posibilidad de conciliación familiar".

Sin embargo, no descarta la opción de la cirugía plástica, la neurología o la endocrinología. "Me gustaría hacer una especialidad que tuviera una parte quirúrgica para añadir una dificultad a mi día a día". A este cerebrito le gustaría seguir formándose en el Hospital de la Fe de Valencia, aunque también tiene el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, donde realizó prácticas, como opción.

Fernández explica a EL ESPAÑOL que cuando salió del examen, el pasado 21 de enero, no las tenía todas consigo, ya que "sabía que me había salido bien, pero había partes con más errores que me podían perjudicar bastante". Las dudas se disiparon un poco cuando tras su paso por la academia, la puntuación estimada le daba entre un cinco y un diez, cosa que no estaba nada mal.

Pedro Fernández junto a sus amigos de Medicina recogiendo el material durante su primer día en la academia. Cedida

Ahora solo piensa en pasarlo bien y celebrarlo con sus amigos de medicina, que también han sacado muy buena nota: "Son unos cracks". Lejos quedan ya las intensas jornadas de estudio, a las que Pedro dedicaba 10 horas diarias, repartidas entre mañana y tarde; ha seguido "al pie de la letra" el planning propuesto por la academia. Por las noches descansaba, o bien salía con amigos o veía alguna serie. Se declara fan del ciclismo, deporte al que también dedica tiempo cuando puede para desconectar.

- Este fin de semana se celebra el carnaval en Alicante, ¿saldrás a celebrarlo?

- Este finde lo celebraré a lo grande con todo el mundo.

También le hemos preguntado por el consejo que daría a otros estudiantes que se presenten al MIR. A lo que Fernández responde que sobre todo les diría que confíen en ellos mismos, su trabajo y también en los profesores de la academia, que son los que "saben cómo hacerlo". "Si has trabajado duro durante los 6 años de Medicina, puedes enfrentarte al examen perfectamente", concluye.

Pedro Fernández con otros amigos practicando ciclismo.

Este año, el 93% de los aspirantes han conseguido pasar el examen, siendo el porcentaje más alto de la última década. Y Patricia Andres ha sido la mente maravillosa número 1 del MIR 2023 con tan solo 17 fallos. Otros 10.792 médicos están de enhorabuena en toda España con su aprobado, aunque el Ministerio de Sanidad solo dispone de 8.550 plazas vacantes para todo el sistema sanitario.

