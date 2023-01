Un pesquero rescata 13 argelinos en la primera patera del año en la Comunidad Valenciana

Un pesquero ha rescatado a trece hombres adultos argelinos que viajaban a bordo de una embarcación de tipo patera frente a las costas de Torrevieja. Esta es la primera de esta clase de embarcaciones que llega a las costas de la Comunidad Valenciana en el año 2023.

La precaria embarcación ha sido interceptada a unas diecinueve millas de la costa de la Vega Baja, según recoge Efe de la Cruz Roja. Salvamento Marítimo ha acudido este martes al auxilio de la misma con una de sus naves para el traslado de los inmigrantes al puerto de Alicante. Hasta allí han llegado en un relativo buen estado de salud y han sido asistidos sociosanitariamente.

Se trata de la primera patera del año que se registra en la Comunidad Valenciana. Precisamente en el balance de 2022 hecho público este martes se señalaba la drástica bajada en la llegada de estas embarcaciones. El año pasado fueron 42 embarcaciones de estas características con un total de 410 personas, de las cuales 16 fueron mujeres y 52 menores de edad.

Estas cifras representan aproximadamente la mitad que en 2021 cuando hubo 848 rescatados de 67 pateras, según los datos de la institución humanitaria. Los responsables de la Cruz Roja desconocen las causas de un cambio tan significativo puesto que "la inmigración fluctúa mucho" y "es difícil trazar estadísticas". A ello, recuerdan, contribuye que en este ámbito donde influyen factores tan distintos como la situación políticas y socioeconómica de los países de origen y otras coyunturas como la Covid-19.

"No sabemos muy bien por qué ha bajado la llegada de personas", ha insistido la responsable del dispositivo de Atención Humanitaria a Inmigrantes en Alicante de la institución humanitaria, Marta Marín. No obstante, ha advertido de que "no hay que relajarse porque igual el año que viene vuelve a aumentar". De hecho, en 2020 se llegó al máximo de la serie histórica con 930 personas.

La llegada este martes de estas trece personas concuerda con el perfil establecido en los últimos años. La mayoría de ellos son hombres de procedencia argelina, con algún subsahariano de forma puntual y algún ciudadano de Oriente Próximo. En lo que sí ven una tendencia al alza es en que cada vez se arriesgan más unidades familiares. En concreto, entre seis y siete mujeres embarazadas desde los 30 días de gestación a entre 5 y 6 meses, quienes llegan con dolor abdominal y que son atendidas en el hospital General Doctor Balmis de Alicante.

