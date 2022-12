Reaccionan a las pintadas en las sedes del PSPV y Compromís en Alicante: "El fascismo no va a ganar"

Las sedes del PSPV-PSOE y de Compromís en la ciudad de Alicante amanecieron el pasado lunes con pintadas de la ultraderecha con la palabra 'La Falange', el dibujo del yugo y las flechas, la frase "PSOE cómplice" y el nombre "Adolf". Los principales representantes políticos de esos partidos han reaccionado en redes sociales mostrando su rechazo frente a los hechos: "El fascismo no va a ganar", escribía Aitana Mas.

El PSPV-PSOE de la provincia de Alicante ha condenado en las redes sociales estos actos vandálicos de la extrema derecha y se ha reafirmado en que "la violencia NUNCA es el camino".

"Seguimos defendiendo que la convivencia es la única vía a seguir en un estado democrático", ha manifestado el PSPV-PSOE en Twitter.

La vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, también se ha pronunciado en las redes sociales y ha indicado que "hoy la sede de @Compromís Alacant ha amanecido con una pintada de La Falange".

"Desgraciadamente, no es la primera vez que la extrema derecha hace algo similar", ha recordado Mas, quien ha subrayado: "EL FASCISMO NO VA A GANAR. Venimos con más fuerza que nunca". La publicación de Aitana Mas ha recorrido las redes sociales co gran rapidez superando las 47K reproducciones, casi 300 comentarios y 250 'me gustas'.

Por su parte, el candidato de Compromís a la Alcaldía de Alicante, Rafa Mas, ha expresado: "Como cada año, llegan las fiestas navideñas con sus luces en los balcones, el belén gigante de Barcala y... La pintada típica de la Falange en nuestra sede".

"La intolerancia y el odio siguen campando a sus anchas en Alacant. No pararemos hasta conseguir una Alacant libre de odio", ha remarcado.

Por otro lado, la portavoz del Grupo Socialistas en les Corts Valencianes y Candidata a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, también se ha manifestado contra los hechos ocurridos el pasado lunes en la fachada de su partido político. "En Alicante no cabe el odio y la intolerancia. Mi más profundo desprecio a este ataque contra la democracia y mi sincero apoyo a mis compañeros y compañeras de @Psoealc". A su vez, ha mandado ánimos al otro partido político perjudicado: "También quiero mandar todo mi afecto a la gente de Compromís Alicante".

En cuanto a los usuarios de Twitter, han aparecido respuestas de todo tipo. Están los que han condenado las pintadas, mostrando su apoyo a las fuerzas políticas, hasta los usuarios que han mandado memes y respuestas negativas a la vicepresidenta socialista.

Además, hay quién ha hecho mención a la placa de la puerta del edificio situado en la calle Marvá, donde aparece una placa con el nombre del Ministerio de la Vivienda, un departamento ministerial creado por primera vez durante la dictadura de Franco.

