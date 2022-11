Un profesor de Torrevieja, candidato al Mejor Docente de España 2022: "Apostamos por la salud mental"

Ricardo Recuero Serrano es uno de los profesores nominados a Mejor Docente de España 2022, de los VI Premios EDUCA ABANCA. En su caso representa al Colegio Ciudad del Mar de Torrevieja, y es el rostro más visible porque además de impartir tecnología en primaria, también es el director del centro desde 2004.

El concurso todavía no tiene ganador, pero para Recuero es suficiente con sentir el cariño y el apoyo de las familias del centro. "Me encanta ser docente, me encanta estar en la escuela y me encanta pasar tiempo con los niños". Precisamente, su amor por la educación es lo que le ha llevado a no abandonar el cargo, ni tan si quiera cuando se le planteó la oportunidad de formar parte del equipo de Gobierno Local en la Concejalía de Educación.

Recuero confiesa que estar en el colegio le "pone los pies en la tierra" y le da ventaja a la hora de implantar políticas en educación, ya que sabe de primera mano cuáles son los problemas a los que se enfrentan las escuelas de Torrevieja. "Me permite tener una visión muy cercana", explica.

El director del centro ya ha sido galardonado en otras ocasiones como con el premio al mejor docente de la Cadena Ser. Asimismo, la que acumula bastantes méritos es su escuela. El Colegio Ciudad del Mar de Torrevieja es uno de los centros que forman parte de la Escuela Changemaker de Ashoka, la asociación internacional de educación más importante del mundo. Además, cuentan con otros reconocimientos como el Premio a la Innovación Educativa y el Premio Fundación Trinidad Alfonso, entre otros.

En la hoja de ruta del Colegio Ciudad del Mar está el objetivo de aplicar procesos y estrategias educativas reales, "que una persona tenga destrezas para enfrentarse al futuro con un pensamiento crítico". Recuero destaca también la parte emocional, como una educación enfocada "a nivel psicológico".

Por otro lado, la buena elección del personal docente y la profesionalización de los equipos, donde las universidades tienen un papel fundamental. Por último, el director del centro destaca como uno de los principales retos conseguir la paz social educativa, con leyes que se "adapten a la realidad del niño".

Colegio Ciudad del Mar, Torrevieja.

Reto: "la salud mental"

Desde la llegada de las nuevas tecnologías y la incorporación de las redes sociales a nuestro día a día, el acoso se ha reinventado, y el bullying llega a los colegios por otras vías. Ricardo Recuero afirma que en el colegio ven muy pocos casos de este tipo porque "el acoso suele darse en edades más adultas", ya que los problemas en educación infantil se ven reducidos a "problemas de convivencia" que se resuelven "rápidamente". Sin embargo, cree que tanto la escuela como las familias de los alumnos tienen un papel muy importante para concienciar sobre el bullying, "educando en valores".

"Vamos a vivir una década muy apasionante pero con muchas dificultades". El director del Colegio Ciudad del Mar observa como la educación actual está en constante evolución. En su centro apuestan por la educación psicológica de los alumnos para enfrentarse a estos cambios. "Tenemos que aprender a educar psicológicamente, a enseñar la capacidad de comprender, y de cómo gestionar nuestras emociones", explica.

Recuero confiesa que "la salud mental será el gran reto de la educación", ya que con las redes sociales y la sociedad "tan compleja que tenemos" se están viendo problemas que antes no estaban.

