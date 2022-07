Chapuza 'histórica' en Sant Joan: derriban por error el balcón de una casa del siglo XVII y tendrán que rehacerlo

La defensa del patrimonio histórico en los municipios no suele casar bien con los proyectos urbanísticos, que ven en los inmuebles con pasado unas ruinas molestas para sus planes de futuro. Algo así ha debido pasar en Sant Joan d'Alacant donde la edificación 'Villa Carmen' ha aparecido derruida en una parte de sus elementos, causando indignación entre vecinos, colectivos y partidos políticos.

Construida alrededor del siglo XVII, está situada en la calle San Antonio, pegada a una curva en un terreno donde, desde hace más de tres lustros, está previsto el proceso de urbanización del SUP-11 que contempla la creación de una zona comercial, viviendas y espacios verdes.

El inconveniente es que, como ha difundido la Asociación Cultural Alicante Vivo, gozaba -y goza- de protección, algo que también reconoce el alcalde del municipio, de Ciudadanos, Santiago Román, a preguntas de este medio. Y es que, hace unos días aparecía la valla y la puerta roja de estilo colonial retiradas y parte de la planta baja y el pilar que sostiene la balconada se han visto seriamente afectados hasta el punto de que el balcón que da a la carretera ha desaparecido.

La villa, antes de la fallida intervención urbanística.

El Ayuntamiento de Sant Joan ha solicitado un informe técnico para dilucidar responsabilidades, asegura el primer edil. Por lo pronto, "ya le hemos requerido al urbanizador la reposición del balcón" que ha hecho desaparecer, es decir, que tendrá que volver a construirlo.

Con respecto a la valla que da acceso a la propiedad, según Román, que basa su respuesta en la opinión que técnicos de urbanismo y otros responsables municipales le han trasladado, no estaba protegida y, además, estaba prevista su retirada en el plan de obras del urbanizador. Ocurre lo mismo con un anexo de la casa afectado, un baño. "También se comunicó que se iba a derribar al esta fuera de protección", afirma el regidor.

El estado de la casa actual, sin la valla, puerta y uno de los balcones.

Pero para Compromís, el problema con la valla es que contenía una característica puerta roja de estilo colonial, por lo que pregunta "qué se ha hecho" con ella, "porque aunque haya partes que no estén protegidas, no es necesario destruirlas al poder reutilizarse y no perder los elementos que caracterizan la finca".

Expediente sancionador

El portavoz del grupo municipal de Compromís Sant Joan, Sergio Agueitos, se pregunta también si se piensa abrir expediente sancionador por los daños realizados al patrimonio protegido según catálogo. El alcalde responde que sí, siempre y cuando así lo determine el informe técnico ya solicitado, el cual, añade, podría especificar la cantidad que el urbanizador, que es a su vez el propietario del inmueble, deberá abonar al consistorio en concepto de multa.

Hace más de 20 años que el arquitecto Santiago Varela especificó en el informe de la catalogación de la finca Villa Carmen que “hay que conservar íntegramente la casa porque se trata de una construcción histórica de notable interés arquitectónico, y las posibles obras tienen que conservar y potenciar los elementos originales de cada reforma, en especial los de mayor antigüedad, así como los elementos de los jardines construidos de forma de folies”, propio de los jardines de estilo 'romántico' del siglo XIX.

