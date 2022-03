Elche no quiere a Nanísimo en la UMH, el colaborador de La Sexta que insultó a la ciudad

Elche no quiere a Nanísimo en la UMH, el colaborador de La Sexta que que insultó a la ciudad

"Elche es la peor ciudad de toda España" o "esa ciudad que solo tiene palmeras y un bicho de piedra que encima le han robado" son algunas de las lindezas que soltó en Twitter en enero de este año Emilio Doménech, colaborador de La Sexta donde habla de la política de Estados Unidos.

Nadie imaginaba que @nanisimo, como se le conoce en esta red social, acabaría (virtualmente) en Elche, porque sus comentarios a raíz del encuentro que disputó el Elche Club de Fútbol en el Bernabéu contra el Real Madrid, sentaron muy mal entre los twiteros ilicitanos, que no dudaron en cargar contra el periodista.

Doménech, que llegó a responder a otra usuaria que le había "recomendado" que no fuera a Elche, que no "había pisado" la ciudad "en mi puta bida y no tengo intención de hacerlo", estará este miércoles en las jornadas de 'Nuevas Narrativas en comunicación' que organiza la Asociación de Periodistas de Alicante (APA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Su participación online para hablar de 'Periodismo en Twitch', prevista a las 14.30 horas de hoy para clausurar el acto, ha estado en entredicho ante la presión que, no solo han ejercido ilicitanos a través de las redes sociales, sino también políticos.

El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, afirmaba este jueves por la tarde: "No conozco a este señor. Me parece una provocación calculada con la finalidad de obtener notoriedad y generar tráfico en la redes sociales. Una estrategia deplorable, a mi modo de ver, y éticamente censurable. No aporta nada, al contrario. Mera provocación para generar esto…", respondía a otro usuario.

Por su parte, Vox Elche ha ido más allá al asegurar que no pueden permitir que la UMH invite al "personaje" de Doménech, "una persona que insulta a Elche de esta manera no nos merece ningún respeto".

Pide perdón

El periodista del medio Newtral ha pedido disculpas en la televisión local TeleElx. "Me disculpo abiertamente por el comentario porque sé que sentó fatal. Hay gente que de manera educada me dijo que me había pasado", afirmaba.

A su juicio, los insultos que profirió se enmarcan en la rivalidad deportiva que tiene con Elche por ser natural de Alcoy, municipio en el interior de Alicante, así como por ser aficionado al Madrid. "No es un comentario solo como muy madridista", avanzaba, "tiene que ver con la rivalidad entre municipios, entre Elche y Alcoy", aseguraba.

Por ese motivo se refería a la Dama de Elche, el busto íbero que permanece en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid pese a los anhelos de la ciudad de albergarla, como "un bicho de piedra que le han robado"

Era una "broma" lo de la Dama, ha dicho. "Soy muy destroyer, muy troll, lo he sido siempre, lo que pasa no es lo mismo serlo con 10.000 seguidores que con 100.000", se justificaba.

Con todo, la presencia de Doménech en las jornadas está garantizada, han señalado fuentes de la carrera de periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

